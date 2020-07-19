農遊券今中午抽335萬幸運兒　沒收到簡訊、怎麼用10大問題看過來

▲農遊券這樣用。（圖／翻攝農委會臉書）



記者許展溢／台北報導

農委會為振興農業旅遊等相關產業，推出500萬張農遊券，每張250元。臉書粉專「農業易遊網FunClub」表示，農遊券預計今（19日）上午11點，活動官網封關準備抽籤，中午12點開始第二梯次抽籤，預計抽出335萬幸運兒並於一日內完成簡訊發送。7月20中午12點開放抽籤結果與驗證碼查詢。

Q1只要有登記參加抽籤民眾，驗證碼不用等，可以到這裡查

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Q2抽中農遊券，但是沒收到簡訊、驗證碼？或不小心刪了簡訊？

農遊券團隊連夜趕工開發「申請驗證碼」功能，大大為您節省等候時間，只要輸入資料，經核對無誤後，驗證碼就會自動寄到您的信箱，申請網址抵家。

▲農遊券可以查詢驗證碼。（圖／翻攝農委會臉書）



Q3農遊券可用在哪？

全台灣超過2000家農林漁牧產品或體驗都可使用查詢店家

Q4農遊券怎麼使用？

農遊券沒有紙本票券，抽中的人會收到簡訊通知，可至農遊券的「票券驗證」頁面4輸入身分證字號與驗證碼，驗證碼在手機簡訊裡，就會看到農遊券Qrcode，只要出示給店家掃就能成功折抵250元。

Q5農遊券可以找零或退換貨嗎?

限一次抵用完畢，無法分次抵用，且不可兌換現金或找零。農遊券經合作業者掃描讀取完成消費抵用，只能換貨，無法退貨、退款。換貨商品金額倘小於原消費金額，恕不退款；換貨商品金額大於退貨金額，需補足差價。

▲台南鴨莊休閒農場。（圖／記者陳涵茵攝）



Q6人人都可以領取農遊券嗎?

凡本國國民及領有居留證之非本國籍配偶皆可申請領取農遊券。

Q7 農遊券可以代領嗎? 可以代領幾份?

農業旅遊最適全家出遊，為便利長者、小孩以及無智慧型手機遊客，每支手機號碼除本人外，可再代為申請領取2人農遊券。

Q8農遊券可以跨區使用嗎？還是必須跨縣市？

跨鄉鎮市區使用即可！舉例來說，登記時居住地填「台北市中正區」，可以到「台北市大同區」使用。

▲宜蘭香格里拉休閒農場。（圖／記者蔡玟君攝）



Q9農遊券可以在哪裡抵用?

本案相關活動內容及農遊券合作業者名單，陸續更新於「農遊券專區」。另外，三倍券+農遊券有更多好康，一樣可至農遊券專區看看。

Q10客服專線

「農遊券小組客服專線」：(07)975-2215，服務時段：週一至週日 08:00~19:00。