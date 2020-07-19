徐國勇持三倍券逛士林夜市　掏200元買100元杏包菇「要攤商不找零」

▲內政部長徐國勇使用逛夜市、吃小吃。（圖／內政部提供，下同）



記者蔡文鈴／綜合報導

振興三倍券本周三正式上路，已有不少民眾領取。內政部長徐國勇18日也拿三倍券到士林夜市消費，享用台灣小吃，拿200元買銅板美食，更大方表示「不用找零錢」，盼民眾能一同拚經濟。

徐國勇表示，受疫情影響國際觀光客大減，許多攤商都相當辛苦，一拿到振興三倍券，就決定到士林夜市消費，且只要花1千元購買就可以拿到3千元的額度，消費等同於直接打3.3折。

不少商家瞄準三倍券商機，祭出加碼優惠，因此徐國勇認為，用三倍券消費相當划算；而士林夜市有許多知名美食，還有市定古蹟士林媽祖廟，歡迎國人來走走，同時消費、振興經濟。

徐國勇抵達士林夜市後，先至「福德宮」及「慈諴宮」參拜，隨後在士林夜市商圈聯合會理事長蘇文山及在地鄉親的陪同下，一同逛夜市拚經濟，沿途使用三倍券購買肉圓、烤香腸、蚵仔麵線、生煎包、青蛙下蛋、河粉煎等許多台灣特色小吃。

為達到三倍券刺激經濟的效果，徐國勇不管是買100元的杏包菇還三串100的炸鮮奶，他都大方的拿出200元，遇到店家要找零錢，徐國勇則說「不找零喔！兩百塊要買到完為止，因為我們希望大家用消費券不要找零。

理事長蘇文山表示，士林夜市許多店家配合三倍券推出200元、300元及1000元的組合餐，比「單買」要划算許多，或是持三倍券消費可享8.5折或9折的優惠，歡迎民眾帶著三倍券，來士林夜市吃喝玩樂。