長榮文苑暑假親子住宿　送親子樂園門票還可免費參觀故官南院

▲嘉義長榮文苑酒店 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

今年4月全新開幕的嘉義長榮文苑酒店攜手棒棒鯨奇樂園，推出今夏限定「鯨夏我最棒」住房專案，搶攻暑假親子商機。8月底前入住還可免費參觀故官南院並有機會獲得嘉義縣政府加碼贈送的300元Q碰券。

▲長榮文苑酒店咖啡廳供應全時段餐點 。（圖／記者翁伊森翻攝）

長榮文苑酒店即日起開放預訂「鯨夏我最棒」暑假專案，9月30日前平日雙人房最低每房只要4,450元起（原價8,080元，55折）。專案內含咖啡廳自助早餐、鯨奇樂園雙人門票（一大一小，價值600元），還可使用露天泳池、兒童遊戲室等酒店設施。

▲鯨奇樂園「決戰沙池場」無毒決明子替代細沙適合2至5歲幼童 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲鯨奇樂園「海盜古戰場」全臺最大室內百萬球池 。（圖／記者翁伊森翻攝）

樓高兩層、佔地2,100坪的鯨奇樂園可同時容納1,000人，是目前南台灣最大的親子室內遊戲場。持「鯨奇海洋館－鯨奇券」即可免費暢玩全台最大室內百萬球池「海盜古戰場」，樂園內還有適合2至5歲幼童的決明子沙坑「決戰沙池場」，以及全台最高、高度10米、垂直近90度的「驚速滑梯場」等多項設施，讓大家炎炎夏日不用到戶外曬太陽也能玩翻天，全家人一起共度刺激有趣的親子假期！

▲長榮文苑酒店露天泳池 。（圖／記者翁伊森翻攝）

長榮文苑酒店暑假還配合故宮南院推出「住嘉義免費遊故宮南院」活動，持酒店訂房憑證即可免費兌換故宮南院參觀券，跟您的寶貝一起體驗以故宮代表典藏之一「皇帝的多寶格」所設計而成的玩具國大冒險系列活動，以及美麗的夜間水舞秀、無人機群飛燈光秀等。

另外，住宿旅客還可搭配嘉義縣「Q碰券」，只要在7月15日至10月31日期間入住，每房就送300元「Q碰券」，持券可至合作店家消費使用（數量有限，送完為止）。

暑假專案優惠詳情歡迎致電（05）366-9988，或瀏覽酒店官網www.evergreen-hotels.com查詢。

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