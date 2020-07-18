過暑假　南警婦幼陪你HOW FUN SONG

▲台南市警局婦幼警察隊，化身為警察幼幼台姊姊，向參與的小朋友講解婦幼安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

本週暑期開始，台南市婦幼警察隊與歸仁區公所，共同辦理「親子HOW FUN SONG挑戰營」親子合作闖關活動。

本場活動共分3個關卡，有平安關、守護關及環保關，其中平安關的關主就是警察局囉！市警局婦幼警察隊化身為警察幼幼台姊姊，向參與的小朋友講解婦幼安全，另外現場提供小小警察制服穿搭體驗及小小警察摩托車騎乘闖關遊戲，雖然戶外天氣炎熱，但學童開心的笑容比豔陽更燦爛。

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市警局婦幼警察隊隊長楊富仁認為，兒童是國家未來的主人翁！婦幼安全更是重要的議題，藉著今天活動的機會，利用有獎徵答方式，教導孩童們學會如何保護自己，並尊重他人，如遭遇危險、暴力對待或知道身邊的人疑似有遭到虐待的情形時，要記得馬上拿起電話撥打報案專線110或是保護專線113報案，警方會以最快的速度趕赴現場救援並做後續適當之處置，防止危害的發生及擴大。





台南市警察局也藉由一系列親子活動邀請社會大眾一同守護每個孩子的安全，為孩子鋪設一條平安長大的道路，讓學童暑期可以過得好放鬆（HOW FUN SONG）、好平安、好快樂。

・消除暗沉、補水鎮定