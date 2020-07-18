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王定宇喊話國民黨協商廢考監：若扯東扯西就是政治操弄

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▲民進黨立委王定宇。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院臨時會17日剛通過監委人事提名案，民進黨立委王定宇18日就在臉書向國民黨喊話廢考監。他表示，目前民進黨有3個提案，希望國民黨開放連署或一起協商出一個版本，盡快廢考監，若國民黨還在扯東扯西，那這議題就是他們的政治操弄手段，「請國民黨真實面對自己」。

「監委跟監察院長的人事同意權，在國民黨胡搞瞎搞、亂無章法的狀況下通過了」。王定宇表示，廢掉監察院跟考試院一直是民進黨主張，「沒有變」，而從國民黨的過程中不斷喊廢考監，「結果連民眾黨指控國民黨不開放他的立法委員連署」，因為要廢考監，必須經過修憲。

王定宇指出，修憲有個四分之三的門檻，也就是113席立委至少85席同意，民進黨有65席，若國民黨不參與修憲案的話，根本過不了。他表示，如果廢考監不是國民黨政治話語，而是真實主張，「民進黨現在有3個提案，另外陸續也有很多提案」，希望國民黨開放連署或大家協商出一個版本，盡快把考試院、監察院廢除，讓大家走向民主的三權分立。

王定宇還說，若國民黨還扯東扯西，那廢考監就是他們政治操弄口號跟手段，從不是真實主張，「請國民黨真實面對自己，廢考監到底還要不要走下去」。

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