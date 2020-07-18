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全國首座梯田生態公園719桃園啟用　600份割稻飯湯免費嚐

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▲全國首座梯田生態公園桃園啟用。（圖／市府提供）

▲全國首座梯田生態公園內有多座滑梯。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全國首座梯田生態公園19日於桃園正式啟用！市府配合期作水稻，當天有農夫割稻、掌草捆草體驗，以及街藝大會串、戲沙尋寶趣、露天蚊子電影等琳瑯滿目活動，從白天到夜晚整個梯田生態公園都熱鬧滾滾，近午還將發送限量600份的割稻飯湯慶啟用，喜送市民朋友分享，議長邱奕勝於臉書Po出此一活動訊息，歡迎市民朋友來逗鬧。

▲全國首座梯田生態公園桃園啟用。（圖／市府提供）

▲議長邱奕勝於臉書Po出全國首座梯田生態公園，719桃園啟用訊息。（圖／翻攝自網路）

市府指出，位於桃園郊區虎頭山麓下的公二公園，面積共3.8公頃，分二期開發，第一期為1999年完成的忠義里里民活動中心及幼兒園，第二期為2011年完成大有消防分隊，兩期共1.76公頃，尚有2.1公頃未開發，因土地上的宮廟與桃園區公所官司而擱置。桃園升格後，在桃園區里長聯誼會會長蕭日清的斡旋下，市府與廟方多次協調，終於讓廟方順利搬遷，並規劃為大有梯田生態公園。

由於當地過去具有梯田景觀且水質清澈，將依著虎頭山山勢規劃為大有梯田公園，並設有遊戲區及生態區，也設置音樂舞台，可順著山坡享受自然風光。該工程由市府工務局規劃負責，費時年餘。大有梯田公園加上忠義公園，共有3.86公頃的公園綠帶，可提供大檜溪地區忠義里、三元里、會稽里、寶山里、大有里的市民休閒遊憩使用。

・消除暗沉、補水鎮定

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