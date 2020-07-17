請注意！路口有「笑臉」　桃園啟用全台首創車速微笑偵測提醒系統

▲請注意！車慢慢開，路口有「笑臉」喔！(右上方）（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「車慢慢開，給您一個微笑！」桃園市17日正式啟用全台首創車速微笑偵測提醒系統，市府副秘書長何明光指出，車速微笑偵測提醒系統，透過雷達動態偵測150公尺內的車輛行駛速率，如果超速就會呈現紅色「哭臉」，以可愛圖式警示用路人「已超速」，沒超速則顯示綠色「笑臉」，希望以友善、人性化的方式提醒駕駛人減速慢行。

▲▼桃園啟用全台首創車速微笑偵測提醒系統。（圖／市府提供）



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何明光說明，此系統於學校周邊、危險路段、鄰近公園住宅區優先辦理，目前已於桃園、楊梅及平鎮等行政區建置共6處，未來執行成效良好將推展至桃園各區，以降低交通肇事狀況。

交通局長劉慶豐表示，「車速微笑偵測提醒系統」已率先於今（2020）年6月在桃園區東國街試營運，經裝置系統設備前後比較，裝設前超速比率約52.1%至67.8%，裝置後超速比率約42.3%至53.9%，降低約9.8%至13.9%，有效降低駕駛人超速比率。目前此系統正式啟用地點包括：桃園區東國街與忠孝街路口、桃園區東國街39號附近、楊梅區高上路一段332-1號、楊梅區高上路一段455號前、平鎮區新富街70巷20號對面及平鎮區湧光路140號對面，未來市府將持續追蹤各處辦理成效。

劉局長指出，此系統兼具「教育」、「警示」及「執法」的意義，希望透過這個系統提醒，讓駕駛人自主降速、安全慢行，若未依警示設備提醒進行減速則會拍照留存，作為未來執法的依據，以提升用路安全。包括市議員陳美梅、黃家齊、市府交通局長劉慶豐、警察局副局長廖美鈴、桃園區副區長胡美華、東門國小校長伍鴻麟、台奧公司執行長湯名暉等均一同出席活動。

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