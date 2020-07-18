神仙口罩色預購！「薰衣草紫」一片6.9元搶翻　門市排超長、機台一度當

▲萊爾富夢幻紫色口罩排隊人潮。



記者陳涵茵／台北報導、攝影

萊爾富繼6月推出丹寧玫瑰粉、冷冽清涼的冰河藍口罩後，於今（18日）開放預購全新的薰衣草紫新色，直擊門市，上午10點正式開賣，10點05分店家已出現排隊人龍，甚至有部分門市因人潮大多開放2梯次入場排隊。

▲門市10點5分就出現長長排隊人龍等著買口罩。（圖／記者陳涵茵攝）

有別於前兩次的預購安排在平日早上開賣，萊爾富表示這次特別選在星期六10點開賣，希望讓上班族們也能搶到薰衣草口罩，一手機門號限登記預購一盒，限量預購1萬盒，售完為止。

▲薰衣紫口罩。（圖／業者提供）



直擊現場，開放不到5分鐘門市已有多達15位民眾排隊等候，因流量大，有民眾卡關在「輸入手機」介面無法操作，引起後方民眾抱怨連連。民眾向店員表示過去幾次都沒有搶成這樣，店員也只能笑說紫色口罩魅力太強大。

▲新色口罩僅開放門市預購。（圖／記者陳涵茵攝）



萊爾富新色口罩預告將於7月18日10點開放至晚間7點，預購數量售完為止，僅限門市Life-ET機台預購。第三批台灣製造的LAITEST 萊潔醫療防護口罩之玩色炫彩醫療口罩系列薰衣紫，每盒50入特價349元，每片6.98元，7月29日才能正式取貨。

▲7月29日才能取貨。



►花1千變9千！飯店祭出三倍券加碼現金券 3間住房、3間餐廳自由使用

►「294億三倍券」運送怕被搶！警方隨時護送、超商加派人手協助

►夏夜浪漫約會！千萬打造「台中版函館」 夜景公園 望高寮重新開放

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢