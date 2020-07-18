　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

神仙口罩色預購！「薰衣草紫」一片6.9元搶翻　門市排超長、機台一度當

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲萊爾富排隊人潮。（圖／記者陳涵茵攝）

▲萊爾富夢幻紫色口罩排隊人潮。

記者陳涵茵／台北報導、攝影

萊爾富繼6月推出丹寧玫瑰粉、冷冽清涼的冰河藍口罩後，於今（18日）開放預購全新的薰衣草紫新色，直擊門市，上午10點正式開賣，10點05分店家已出現排隊人龍，甚至有部分門市因人潮大多開放2梯次入場排隊。

▲萊爾富排隊人潮。（圖／記者陳涵茵攝）

▲門市10點5分就出現長長排隊人龍等著買口罩。（圖／記者陳涵茵攝）

有別於前兩次的預購安排在平日早上開賣，萊爾富表示這次特別選在星期六10點開賣，希望讓上班族們也能搶到薰衣草口罩，一手機門號限登記預購一盒，限量預購1萬盒，售完為止。

▲薰衣草紫口罩。（圖／業者提供）

▲薰衣紫口罩。（圖／業者提供）

直擊現場，開放不到5分鐘門市已有多達15位民眾排隊等候，因流量大，有民眾卡關在「輸入手機」介面無法操作，引起後方民眾抱怨連連。民眾向店員表示過去幾次都沒有搶成這樣，店員也只能笑說紫色口罩魅力太強大。

▲萊爾富門市,超商。（圖／記者陳涵茵攝）

▲新色口罩僅開放門市預購。（圖／記者陳涵茵攝）

萊爾富新色口罩預告將於7月18日10點開放至晚間7點，預購數量售完為止，僅限門市Life-ET機台預購。第三批台灣製造的LAITEST 萊潔醫療防護口罩之玩色炫彩醫療口罩系列薰衣紫，每盒50入特價349元，每片6.98元，7月29日才能正式取貨。

▲萊爾富薰衣草子紫。（圖／業者提供）

▲7月29日才能取貨。

►花1千變9千！飯店祭出三倍券加碼現金券　3間住房、3間餐廳自由使用
►「294億三倍券」運送怕被搶！警方隨時護送、超商加派人手協助
►夏夜浪漫約會！千萬打造「台中版函館」 夜景公園　望高寮重新開放

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來
►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
國道飛出報紙貼前擋！駕駛「清障礙」翻車秒變火球
驚悚影片曝！銅鑼拖板車緩速右轉　機車騎士「秒被捲入車底」
三峽大壩即將「潰壩」？陸專家：混凝土重力壩能撐500年
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

神仙口罩色預購！「薰衣草紫」一片6.9元搶翻　門市排超長、機台一度當

小白鞋稱王的季節到來！嚴選12雙從運動、休閒到情侶都百搭

【廣編】省電x健康x智慧　Panasonic空調最佳典範　

根本就是咖啡廳！台中新超商擁整片落地窗、奢侈單人沙發　還有可愛彩繪小熊

【廣編】2020微風南山之夜　匯聚國際獨家精品齊寵客

KITTY粉暴動！全球首間7-ELEVEN三麗鷗聯名店　西門町70坪2門市萌爆少女心

1片用7天！「週拋型」口罩今開賣　電商加開凌晨場給夜貓子搶

防三倍券「假消費、真套現」！各大賣場規則一次看　好市多退券、全聯只換貨

新手媽阿諾搞定好動寶寶！一個move尿布瞬間穿脫　屁屁不再歪一邊

林志穎騎白馬現身海邊！　重現10年前婚禮畫面...老婆感動哭

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

謝祖武見舊愛張玉嬿「站起來了」　「當場驚慌失措」..體感飆破50度！

Lulu最高紀錄一天9個工作！　阿達爆出新戀情...她好奇問：是誰XD

旅客突落軌...差2分鐘列車進站　正義哥跳月台救人！台鐵：錯誤示範

孫惡整阿嬤騙「只能跳傘回台灣」 她一聽嚇瘋哽咽：我有幫你們念佛

體感破41℃！外送員疑中暑熱衰竭　突昏跌花圃命危...搶救仍未脫險境

飛行員假墜機真求婚展高超演技　女友念緊急手冊知真相爆哭答應

收容所愛心飼料發霉、長黑點　愛媽怒：要做就拿良心出來！

2飛官殉職！弟兄敬禮送最後一程　高嘉隆10年女友捧遺照護他上車

神仙口罩色預購！「薰衣草紫」一片6.9元搶翻　門市排超長、機台一度當

小白鞋稱王的季節到來！嚴選12雙從運動、休閒到情侶都百搭

【廣編】省電x健康x智慧　Panasonic空調最佳典範　

根本就是咖啡廳！台中新超商擁整片落地窗、奢侈單人沙發　還有可愛彩繪小熊

【廣編】2020微風南山之夜　匯聚國際獨家精品齊寵客

KITTY粉暴動！全球首間7-ELEVEN三麗鷗聯名店　西門町70坪2門市萌爆少女心

1片用7天！「週拋型」口罩今開賣　電商加開凌晨場給夜貓子搶

防三倍券「假消費、真套現」！各大賣場規則一次看　好市多退券、全聯只換貨

新手媽阿諾搞定好動寶寶！一個move尿布瞬間穿脫　屁屁不再歪一邊

2英勇飛官殉職！軍方：追晉簡任專、高嘉隆為中校、少校

歐陽娜娜失控痛哭「突躲男星懷中」！　崩潰自揭心情低落：每天睡不著

謝和弦爆婚後待紐約早出軌「和洋妞一夜情」！　親密合照全公開：她們說我是大蟒蛇

快訊／三倍券領取首周末　全台超過834萬人領券開心花

台中三寶休旅「螃蟹式左轉」　女騎士慘被撞...上半身卡車底險破相　

三倍券買早餐！第3間才答應...闆娘暖炸「收1張200元就好」　釣出無奈實情

準確度98.6％！英國新冠抗體測試「20分鐘得知是否染疫」　擬大規模免費發放

鬼祟掏手機拍妙齡孕婦「裙底風光」　公車司機果斷出手「一招制伏他」

隔17年恢復死刑！美一周處決3囚　注射毒液後「血淹肺部」痛苦死法惹議

前晚開心吃蛋糕...女睡覺離奇「人間蒸發」13天！　滿牆監視器0發現

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

消費熱門新聞

神仙口罩色薰衣草紫7/18開搶

三倍券到手　快把青春露帶回家

根本就是咖啡廳！台中新超商有奢侈單人沙發

LINE瘋傳「用三倍券到全聯可換3800」

萌爆！首間7-ELEVEN三麗鷗聯名店

防三倍券「假消費、真套現」！各大賣場規則一次看

小7預購振興三倍券6大Q＆A一次懂

量販超市「三倍券優惠」一次看

好市多祭「3招」防三倍券「退貨兌現」！

小7三倍券預購SWITCH＋健身環

AirPods免費贈送你一副！

薰衣草紫口罩開賣一片6.9元搶翻

又囤貨！超市單日收3千萬三倍券

百萬網紅1招「省錢省時」除塵蟎

更多熱門

相關新聞

白宮去年9月就接獲疫情警告　川普仍拒下令戴口罩

白宮去年9月就接獲疫情警告　川普仍拒下令戴口罩

美國17日通報單日確診數超過7萬，刷下自疫情爆發來的新高。然而，總統川普仍誓言，不會強制國民戴口罩，人們應該保有「一定的自由」。另一方面，川普的防疫舉措引發各界質疑同時，前經濟顧問菲利普森（Todas Philipson）爆料，白宮早在去年9月就被警告，要注意潛在的大流行疾病。

美國街頭發免費口罩　美國人：X你娘！

美國街頭發免費口罩　美國人：X你娘！

不理會居家檢疫　高雄男照上舞廳

不理會居家檢疫　高雄男照上舞廳

眼鏡族必戴　「半碗拉麵」口罩越霧越好吃

眼鏡族必戴　「半碗拉麵」口罩越霧越好吃

口罩實名制不退場藥局有獎！最高可領3萬

口罩實名制不退場藥局有獎！最高可領3萬

關鍵字：

萊爾富超商萊爾富口罩薰衣草紫

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

她爬50m陡峭岩壁拍照　「雙腿無力墜落」驚悚影片曝光

人夫結紮後老婆又懷孕！跑2醫院一驗「精蟲數0」頭頂綠爆

13歲神童跳級頂尖大學！1年後淪笑柄

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

林瑞陽60歲近照曝　張庭痛哭：好怕他倒下

情侶草叢上演「活春宮」！大媽怒拿木板狂搧

台北北投「77：0」虐殺桃園南勢

帶混血貓出門　公園伯以為是石虎

陸專家：三峽大壩混凝土能撐500年！

三峽女身中3槍被推下山！上半身剩白骨...兇手下場曝

百億大亨剩8萬再次白手起家　3年拚出億萬身價

張雅琴不挺了　轟蔡政府政策失敗

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

李玟沉默5天首曝婚姻現狀！

糗！法拍求分割共有老透天　一拍竟殺出外人搶下

更多

最夯影音

更多
林志穎騎白馬現身海邊！　重現10年前婚禮畫面...老婆感動哭

林志穎騎白馬現身海邊！　重現10年前婚禮畫面...老婆感動哭
情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

謝祖武見舊愛張玉嬿「站起來了」　「當場驚慌失措」..體感飆破50度！

謝祖武見舊愛張玉嬿「站起來了」　「當場驚慌失措」..體感飆破50度！

Lulu最高紀錄一天9個工作！　阿達爆出新戀情...她好奇問：是誰XD

Lulu最高紀錄一天9個工作！　阿達爆出新戀情...她好奇問：是誰XD

旅客突落軌...差2分鐘列車進站　正義哥跳月台救人！台鐵：錯誤示範

旅客突落軌...差2分鐘列車進站　正義哥跳月台救人！台鐵：錯誤示範

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面