高雄男不理「居家檢疫」照上舞廳…遇警臨檢下場曝！女服務生急尋口罩戴上

▲高雄男子不理會居家檢疫，依舊和友人外出上舞廳。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄一名從事遠洋漁業捕魚工作的59歲黃姓男子，7日作業完畢跟隨漁船返國，依照規定必須在三民區的住處居家檢疫14天，一直到21日才可以正常外出，但黃男17日凌晨3點多竟然與朋友一同出現在新興區七賢二路上的舞廳，遇到員警執行擴大臨檢盤查，查出他違反居家檢疫的規定，資料當場被移轉至區公所進行裁罰。

這起事件發生在17日凌晨3點多，高雄的新興分局執行易滋事場所擴大臨檢勤務，在七賢二路一家舞廳包廂內，盤查到這名黃姓男子被註記為「居家檢疫」中的人士，而且當下他沒有戴口罩，同時與他在同空間的女服務生也沒有戴口罩，女服務生一聽到員警說，男子是居家檢疫人士，個個神情慌張連忙拿出口罩戴上！

▲高雄男子不理會居家檢疫，依舊和友人外出上舞廳。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方除了要求現場所有人帶口罩自保，也規勸黃姓男子，「既然是居家檢疫的人士，就不該到處趴趴走，恐會造成傳染他人疑慮」，同時命令他趕緊返家，不要再離開住居地，同時也呼籲黃男同行友人，做好健康自主管理，配合衛生機關的建議，確保自身健康。

根據「傳染病防治法」及「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」規定，居家檢疫者如有擅自外出、或違反其他相關規定，可處新台幣10萬至100萬元罰鍰。新興分局表示，本案查獲黃姓男子當下現場錄影音蒐證資料已經整理齊全，將通報新興區公所循民政系統報請衛生機關依法裁罰。

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