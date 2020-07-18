中俄外長通話！　王毅痛斥美方「藉疫情抹黑他國」失去道德信用

▲大陸外交部長王毅。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

大陸外交部長王毅17日與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）通話。王毅斥責美方沒有「大國應有的樣子」，在國際關係中製造對抗，已經失去了理智、道德和信用。

根據大陸外交部網站18日消息，王毅透露，中俄作為負責任大國，不僅要把雙邊關係持續推向更高水平，也要同所有秉持客觀公正立場的國家一道，反對任何破壞國際秩序和違背歷史潮流的行為，共同維護好世界和平穩定，維護好國際公平正義，維護好全球進步發展。

王毅強調，美方赤裸裸奉行本國優先政策，把利己主義、單邊主義、霸凌主義推行到極致，哪裡還有大國應有的樣子。美方轉嫁自身責任，藉疫情對他國抹黑、甩鍋，無所不用其極，甚至在國際關係中製造熱點和對抗，已經失去了理智、道德和信用。

▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。（圖／路透）

王毅也指出，美方在對華政策上重拾臭名昭著的「麥卡錫主義」和早已過時的「冷戰思維」，蓄意挑起意識形態對立，突破了國際法和國際關係基本準則的底線。中方不會被美國少數反華勢力帶節奏，但將堅定捍衛自身正當利益與尊嚴。



拉夫羅夫表示，俄方願以兩國元首共識為引領，支持在疫情防控常態化背景下加強俄中務實合作，推進歐亞經濟聯盟與「一帶一路」建設。俄中作為安理會常任理事國和負責任大國，應進一步密切在國際事務中協調配合，維護國際法和兩國共同利益。

拉夫羅夫說，美方一貫信奉「美國例外」、唯我獨尊，近來更是撕去偽裝，毫不掩飾，動輒威脅或揮舞制裁大棒。俄方反對在國際事務中實行單邊主義的作法。

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