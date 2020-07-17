川普擬禁止中共黨員入境！胡錫進稱「荒唐」：牽連到半個中國

▲中美關係惡化。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

傳美國總統川普正考慮全面禁止中共黨員及其家人入境美國，若消息屬實，中美關係將進一步惡化。對此，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進今（17）日發文強調，首先中共黨員比德國總人口還多，加上親屬關係就聯繫了半個中國社會，所以主張把中共從中國和中國人民中間摘出來，並對之進行「精準打擊」，是美國少數執政精英的「幻想和蠱惑」。

針對《紐約時報》爆出美國政府正考慮禁止中共黨員及其家屬入境美國的動議，胡錫進在微博發文指出，這一設想荒唐至難以置信，「今天要給美國人上一課，中國共產黨是誰」。

胡錫進表示，先說中共黨員有9,300萬人，若再加上黨員的家屬，只算配偶、孩子和父母，就至少有3億人口，這與美國的總人口相當，「如果再加上岳父母、兄弟姊妹以及他們的家人，大概有一半中國人都要包括進去。中共黨員光是親屬關係就聯繫了半個中國社會，換個角度說，極少有中國人，他的親朋好友中沒有人是中共黨員。」

胡錫進說，中共長期執政，所以中國各地各部門的主要官員大部分都是中共黨員，但中高級的黨員幹部畢竟只是中共黨員中的很小部分，絕大部分中共黨員都生活、工作在基層，身處普通民眾間，「他們自己就是老百姓」。

胡錫進繼續解釋稱，定義中共需要從不同角度描述的集合，包括它是中國這個龐大社會的「鋼筋骨架」，是整個國家的動員體系和運轉體系的主幹部分，它還構成中國社會先進人物群體的遴选和培養機制等等。

因此他強調，主張把中共從中國和中國人民中間摘出來，並對之進行「精準打擊」，這是美國少數執政精英的「幻想和蠱惑」，更稱與所有中共黨員作對，毫無疑問就是與中國人民作對。

「美國本屆政府如今公開與中共為敵，這是要在兩個國家和兩國人民之間播種深仇大恨，讓雙方的鬥爭不再是利益之爭，而變成根本的對抗。」胡錫進提到，美國的這屆政府是要通過製造一輪又一輪緊張，把這兩個國家朝著全面戰略對撞逼嗎？是要最終埋葬世界的和平與安寧嗎？

最後，他說美國深陷新冠疫情，至少最近一兩年，除特殊情況外很少會有中國人願意去美國，但令人感到氣憤的是美方一段時間以來公開攻擊中共的肆無忌憚的政策宣示，破了大國外交的底線和21世紀國際關係的基本文明，「這樣公然把世界往冷戰推，是一種反人類的犯罪。歷史不是瞎子，如此瘋狂地毒化21世紀，一定會遭報應的。」

▲《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／CFP）

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