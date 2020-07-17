台南市警長詹文茂上任　黃偉哲：治安、槍毒暴力、交通3大任務期許

▲台南市長黃偉哲對新任市警局長有治安、槍毒暴力、交通3大任務期許，要求交出漂亮成績單。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市新任警察局長詹永茂17日上午走馬上任，台南市長黃偉哲指出，犯罪的打擊跟暴力犯罪的防治是最重要的，尤其現在暑假學生放假，所以毒品的抑制，還有因為台南進入觀光熱季，很多交通秩序的維護，這幾點都是對新任詹局長很重要期許。

黃偉哲市長，台南進入觀光旺季，交通秩序的維持，還有就是學生進入暑假了，新興毒品的防治以及打擊犯罪、暴力犯罪，這個都是未來警政、市政，我們要期待詹局長能夠運籌帷幄的地方。那台南市治安滿意度以及警察服務的滿意度一向相當高，這些都是要期許詹局長努力的地方。

黃偉哲市長說，他覺得警察應該超脫政黨之外、超脫黨派之外，就如同軍人、還有法官、執法人員都應該超脫政黨跟派系之外，來獨立行使職權。周幼偉局長的卸任，還有詹永茂局長的就任，他的期許都是一樣的，去年在這同一個地方，也是周幼偉局長上來，他也是同樣的期許周局長，而這1年來周局長的做法是深得市民的肯定，而且也確實做到了超出黨派之外，這點很肯定他。

至於周幼偉局長的離開，黃偉哲認為不會是黨派的影響，但是的確是有上級長官的一個想法，對於警政布局的想法以及對於治安狀況的看法，警政上級有一些看法，對於這些看法，他予以尊重，因為警政的人事權是屬於中央，警政、主計、還有會計、政風，這些都是屬於中央的行政權，那他尊重。但是地方民眾是可以要求結果的，所以他才剛剛提到，要求詹局長毋論過程只論結果，你的結果就要交出一個治安的成績單來，這點是他的要求。

對於媒體問到警政署蔡副署長提到，周幼偉局長去職主要的關鍵原因是一個禮拜多內有兩次槍擊案發生，這樣是指台南治安不好嗎？黃偉哲立即否認，並指出他覺得其實刑事案件的發生，往往有時候不是我們能控制的，就如同很多家暴、很多事情，是這種暴力犯罪是臨時起意的。兩邊的人喝了酒，不高興就開槍，這部分坦白講，我們不能禁止人家喝酒，但是他要開槍，其實我們只能有一個嚇阻作為，就是說你犯了罪，我們最短的時間內就能把你抓到，這點是我們有把握的。

黃偉哲說，台南市儘管被認為說1到6月份有10件槍擊案，1到7月份有13件槍擊案，但是台南市都偵破了，除了1件之外，所以他覺得其實這部分對於犯罪的遏止及嚇阻，我們都盡了全力。對於犯罪的預防方面，尤其對於年輕人學生的犯罪預防，我們也是非常努力，因此台南市才能夠在市民的面前對於治安的滿意度很高。

黃偉哲說明指出，並不是因市民認為犯罪案件不會發生，而是認為因為犯罪案件發生，能夠有效在很短的時間內破案，所以對於犯罪者，其心裡是有警惕的，這才是重點，且台南市警察不吃案，他不是說其他縣市警察會吃案，但是我們做到台南市不吃案，這個真實的呈現治安狀況，也得到市民的認同。

對於警界基層有人認為做人比做事重要，黃偉哲則說，周幼偉局長從去年在這個時候上來時，黃宗仁前局長離開，也有些人有不同的想法，但是就如同他所說的，戰士不能選擇戰場、警察也不能選擇服勤的區域一樣，就是說這個部分就是要聽從上級的指示，黃前局長做到聽從上級的指示離開，他在治安成績很亮眼的情況下也離開了台南市，周幼偉前局長也是在治安成績很亮眼，甚至是滿意度第1名的情況下離開台南市，所以他只能說戰士不能選擇戰場，但是並沒有說做人比做事重要，如果做人比做事重要，台南市警察局應該最大的科是「公關科」，不是其他分局或其他的部分，所以我們還是要把打擊犯罪客觀的事實呈現出來，把市民滿意度呈現出來，這才是正辦。

超級經典、一用上癮

