買好市多爆米花慶生！小資媽1招「質感破表」　總花費佛炸...家長超心動

▲一杯杯爆米花莫名可愛。（圖／原po授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名母親日前到好市多採買一大袋爆米花，打算在女兒生日當天，讓她帶去學校與同學分享，同時還搭配透明杯與可愛小貼紙，瞬間質感破表；重點是，這樣前後花費僅269元，讓許多家長心動不已，直呼「超棒的~孩子們一定非常喜歡！」

「CP值超高的爆米花！」這名母親在「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」發文笑說，昨日是她女兒生日，由於疫情的緣故今年暑假延期，女兒終於有機會在學校過生日，眼看許多壽星都會帶小餅乾，她也想在這一天帶東西和大家分享。

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知道女兒的小小心願後，夫妻倆特地跑了一趟好市多，正當他們煩惱該買什麼時，老公靈機一動，直呼「不然就買爆米花回家分裝，讓她帶去好了！」剛好ANGIES爆米花正特價，一大包打折後才179元，且味道很優，於是他們二話不說拿了兩大包。

▲▼1包裝完19杯還有剩。（圖／原po授權引用）

母親向《ETtoday新聞雲》記者提到，之前在外面買爆米花很貴，分裝下來花了好幾百，「想不到，這回我才開一包，裝了19杯，爆米花還有剩，而且一杯一個小朋友吃，不會太多也不會太少。」值得一提的是，以整包爆米花計算，加上19個透明杯含蓋子，一共花費僅269元。

po文一出，掀起熱烈回響，家長們看完心動不已，紛紛回應「好棒喔，學起來」、「省錢達人」、「很有質感，女兒和同學一定很開心」、「媽媽好聰明哦！筆記下來」、「我也想讓小孩帶這個去學校」。

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