用過保險套丟地上！35名少年少女裸體開趴　警察破門發現最小13歲

▲肯亞一群13-20歲的青少年、少女喝酒開趴，在現場有使用過的保險套。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫pixabay）



記者吳孟臻／綜合報導

肯亞霍馬灣郡15名少女與20名少年近日一同喝酒開趴，因為音樂聲過大產生噪音遭到附近鄰居檢舉，警方到場關切，在屋內發現35名年輕男女裸體狂歡，年紀只介於13歲到20歲之間，隨後將人帶回警局，屋主也遭到逮捕。

承辦員警蘭戈（Bob Lang’o）向當地媒體表示，警方花了一些時間破門，進入現場後，映入眼簾是一群沒穿衣服的青少年、青少女，並在屋內發現使用過的保險套。

蘭戈更說，「這些孩子喝醉了，有些還在抽菸，現場有用過的保險套，代表這些年輕人彼此發生過性行為」，警方隨後將他們通通帶回霍馬灣郡警局，進行進一步的調查。

霍馬灣郡警察局長科斯基（Sammy Koskey）指出，這群孩子經過盤問後遭到釋放，因為警方無法拘留他們，「會發生這種情況，代表這些孩子遭到父母的疏忽、沒有受到親人的關心」，因此警方也傳喚家長到警局接受訊問。

Police find and arrest 35 naked teenagers at massive booze-fuelled orgyhttps://t.co/SmK8WfauZk pic.twitter.com/ffirSFfllz — Daily Mirror (@DailyMirror) July 5, 2020

►防疫期間也要一樣美麗！

►二手票券豐富你的生活～