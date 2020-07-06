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辣妹藏身小套房！1次喊價3千　她門外坐等五五分…車內放「295個保險套」備戰

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▲▼性交易,紅燈區（圖／取自Pixabay）

▲女子媒介性交易，從中獲取一半利益，法官判刑4個月。（示意圖／取自Pixabay）

記者陳韻如／基隆報導

女子小凡（化名）在基隆承租套房提供給泰籍女子從事性交易，並透過友人小晴（化名）在LINE群組上廣發訊息攬客，她再從中抽取一半的仲介費。警方獲報後，持搜索票進屋逮人，也另外在小凡車上起出未使用的保險套295個、潤滑液10瓶。法官審理後，依妨害風化罪判小凡4個月徒刑，得易科罰金12萬元。

檢方調查，小凡2019年8月間提供她所承租的套房給泰及女子從事性交易，再由小晴在LINE上發文攬客，而每次性交易金額3千元，小凡都會從中抽取一半的仲介費。

直到同年月30日晚間，警方獲報後持搜索票前往搜索，當場在房間內起獲1個使用過的保險套，另外還有潤滑劑2瓶、未使用保險套87個，以及犯罪所得4500元，而警方另外搜索小凡所駕駛的車輛，更在裏頭起或未使用保險套295個、潤滑液10瓶，因此將她依法送辦。

檢方偵查期間，人贓俱獲的小凡否認犯行，辯稱自己並未帶泰籍女子入住，平常只有送便當跟幫忙打掃環境，但檢方認為，若真的如小凡所述，她車上何需擺放上百個保險套及潤滑液，且監視器也拍下她帶著泰籍女子入住套房的畫面，因此將她起訴。

法官審理後，認定小凡犯行，並依觸犯圖利容留性交罪判她4個月徒刑，得意科罰金12萬元。全案可上訴。

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