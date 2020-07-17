三倍券「可預購但不給領」！民眾跑6趟撲空…聽超商解釋氣炸

▲三倍券給預購但不給領，民眾跑6趟都撲空。（圖／翻攝《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

振興三倍券15日正式開放領取，衍生出不少風波，引起社會議論。台北某家便利商店的機台故障，即使已經預購，15日也無法如期領取三倍券，且現在仍未解決，還有人跑了6趟都沒領到，超商還不給退錢，讓許多人氣炸了。

根據《東森新聞》報導，台北市松山區這家位在復興北路的超商，機台上貼出一段公告，上面寫著「振興券連線異常」，短時間內無法進行修復，經過超商總部與政府協調，將從其他分店發放。

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一名預購的民眾指出，從開放領取開始至今已經3天，他總共來了6趟，卻完全領不到，十分無奈。此外，還有女子急著使用三倍券，要跟店員「借一下」，等到她領到券後，再拿回來還。

▼阿伯跑了6趟，都沒辦法領到。（圖／翻攝《東森新聞》）



此外，還有一名女子數次撲空，感到相當生氣，打電話給超商的客服、1988紓困振興專線，想要把錢退回來，改到郵局領取，卻被告知「不能退」，現在陷入了「不能領也不能退」的窘境，就只能等超商、政府協商完成。

對此，超商則回應，由於該家門市是在振興券預購開始後，由加盟店轉為直營店，所以系統轉換上出了問題，導致現在沒有辦法領。不過，這樣的理由民眾仍然不能接受，開放預購卻不開放領取，實在相當離譜，一定會打電話去客訴。

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▼民眾領不到，說若再不解決就客訴。（圖／翻攝《東森新聞》）

