單親媽拿兒三倍券被甩門嗆侵占　律師1點打臉國二生

▲孩嗆媽媽侵占三倍券！（示意圖／記者劉維榛攝）



記者劉維榛／綜合報導

日前一名國中生向媽媽討三倍券，豈料要被當作家用，氣得他嗆聲「這是政府發給他的，妳這是侵占」，讓媽媽玻璃心掉滿地。對此，林智群律師認為，父母有管理子女特有財產的權利，並不會構成侵占，但以民法來說，家長要將2000元花在孩子身上才行。

本站曾報導《領1萬2三倍券！單親媽遭國二孩討錢 回絕竟被嗆「侵占」...網友戰翻》，指出國二孩子想討「自己的三倍券3000元」，但媽媽想當作家用，因此一毛錢都不給，沒想到孩子竟爭吵著說，「這是政府發給他的，是屬於他的，妳這是侵占。」

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看著孩子義正辭嚴，媽媽氣憤回應，「你說是你的，那你拿1000出來，我就給你，這1000是我墊的，你要就拿1000出來，我3000馬上給你。」當下孩子無話可說，氣得馬上甩門回房。

▲若孩子拿1000元，媽媽就還他三倍券！（示意圖／記者周亭瑋攝）



該文章掀起網友論戰，到底家長替孩子管理三倍券是否為構成侵占？林智群律師也在臉書分享看法，「我認為不會，父母有管理子女特有財產的權利，即使是持有，也不會構成侵占罪的，如果不是用在小孩上，那也是民事糾紛問題，不會用到刑法。」

至於該怎麼花合理？林智群把3000元拆成兩部分解釋，首先自付的1000元，「這是媽媽出錢換的，這部分應該是母親的，小孩沒出錢，不能主張連這部分都是他的。」

剩下的2000元是政府給予每位台人的福利，林智群解釋，性質上比較接近無償贈與，那就屬於小孩的特有財產，民法第1088條規定：「未成年子女之特有財產，由父母共同管理。父母對於未成年子女之特有財產，有使用、收益之權。但非為子女之利益，不得處分之。」也就是說，家長可替孩子管理，「只不過如果要用掉，還是要用在小孩身上（為子女利益才可以）。」