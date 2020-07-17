「塑膠片」固定三倍券！　網嗆「到底是誰想的」：不能用紙夾嗎？

▲三倍券後方有使用塑膠片固定。（圖／記者黃孟珍攝）



記者邱茀濱／綜合報導

行政院推出的「振興三倍券」15日開始領取，然而對於包裝裡的「塑膠片」，大家都有不同的看法。就有網友發文指出，要把三倍券固定起來可以，但一定要使用「塑膠片」嗎？「我們減塑環保救海洋、救地球」，難道不能用紙夾嗎？怒轟到底是誰想出來的。

臉書粉專「藍白拖的逆襲」今（17日）晚發文指出，包裝中有個奇怪的「塑膠片」夾著三倍券下端，政府想把三倍券夾得美美的是可以，但為什麼一定要用塑膠？減塑環保救海洋、救地球的概念不是推廣很久了嗎？難道不能用紙夾固定嗎？最後怒轟這做法到底是誰想出來的。

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貼文一出，網友留言指出，「快查承包商的背景呀！」、「我也覺得那片塑膠很不OK，要固定也用個環保材質」、「那片塑膠真的很不ok！稍有一點環保概念，都會使用薄紙板」、「呼籲大家綁定電子支付^^」、「難得說實話」。

另一方面，也有網友在PTT八卦板針對「塑膠片」的用處表示，「為了固定裡面的券」、「這個塑膠夾有摩擦力在，裡面的券就不會亂跑了」、「開窗看得到是結果，當初放的時候要靠這塑膠片」，也有網友開玩笑吐槽，「減塑過時了，用來增塑的」、「花1000買的，送個贈品」、「上面有寫，提醒你一千變三千」。

▲三倍券。（圖／記者劉維榛攝）



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