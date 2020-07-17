快訊／大巨蛋復工！黃珊珊：不會讓大巨蛋變成北市的核四

記者陳家祥／台北報導

北市府17日核發大巨蛋第3次變更設計，大巨蛋歷經5年3個月的停工期畫下句點。副市長黃珊珊強調，會嚴格要求大巨蛋公安，不會讓大巨蛋成為台北市的核四廠，即日起啟動超額分潤計算。建管處強調，今天只是代表同意第3次變更設計的內容，不代表已經可以復工，遠雄拿到執照後，還是要向建管處施工科申請復工程序，「一定會確定安全性，這沒有問題」。

▲針對大巨蛋核照事宜，副市長黃珊珊表示，不會讓大巨蛋變成北市的核四廠。（圖／記者湯興漢攝）

針對遠雄取得建照後未來要提的復工程序，都發局總工程司虞積學表示，今天建照同意只是代表同意第三次變更設計的內容，不代表已經可以復工，拿到執照後還要向建管處施工科申請復工程序。

程序部分，虞積學說，要檢具同意第3次變更設計的同意證明文件，另外之前同意14項進行施工，因為當初是專家學者同意先行施作，有一些必須要補辦勘驗手續的申請文件，還是要檢具進來，然後我們才會審核同意後，才能復工。

針對安全梯辦理變更設計，黃珊珊指出，因為現在還在施工中，在發使照前一定會確定安全性。黃說，目前還在施工，怎麼知道會不會做、會不會變更，現在只是要復工，倒底有沒有做，會在給予使照前所有變更設計要完成並符合圖說。

北市都發局長黃景茂補充，《建築法》34條規定行政和技術分開，建管處負責行政審查，例如圖管、限制條件，建築師就是簽證負責建築技術部分，所有案件都一樣。由於外界關心大巨蛋，因此在建照中附註竣工或拿到使照前，要完成防火區劃問題，比一般更嚴格。

黃珊珊強調，這次核准的是第3次變更內容，沒有包括97條，遠雄必須在使照前辦理變更，「建築師就這部分說他們將來會做，我們也只能以建築師簽證為主，若簽證不實，那就是建築師要負責」。黃珊珊強調，使照拿到前，一定會確保這部分且已加註在建照變更內，不可能有任何放水情況。