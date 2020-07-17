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柯文哲賀台北設市滿100年　期許成為「共融、進步、光榮」社會

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▲▼台北市長柯文哲賀台北設市滿100年。（圖／翻攝柯文哲臉書）

▲台北市長柯文哲賀台北設市滿100年。（圖／翻攝柯文哲臉書）

政治中心／綜合報導

台北設市一百年了！台北市長柯文哲在臉書獻上祝福，並分享三個願望，希望台北能夠成為「共融」、「進步」、「光榮」的社會。

柯文哲表示，1920年，在日本殖民統治下，台北正式設市，當時第一次世界大戰剛結束，由美國總統威爾遜所帶起的民族自決思潮方興未艾，台灣的思想啟蒙運動就此展開；台北也迎來了新時代的開端。

柯文哲說，那是個充滿文化與生命力的年代，知識份子如蔣渭水、林獻堂、蔡培火等人，極力宣揚啟蒙思想，爭取台灣自治，第一份由台灣人經營的報紙《台灣民報》也正式發行。

一直到一百年後的今天，柯文哲表示，「我們能夠自在呼吸自由的空氣，享有獨立自主地位，都要深深感謝前人的奮鬥」，也要時刻提醒自己，權利並非來得理所當然，必須捍衛珍惜。

柯文哲指出，2020的台北，在歷任市長不懈努力下，已是現代化的成熟都市，我們有便捷的交通、繁榮的經濟、宜居的環境、深厚的人文，站穩了國際化的腳跟。

柯文哲也為台北設市100年來的改變，許下三個願望，希望台北能夠成為共融社會，各種族群背景立場，都能在這片土地上和諧共存；能夠成為進步社會，讓經濟繁榮、文化永續，長保國際競爭力；能夠成為光榮社會，每位市民談起台北，都能感到榮耀、充滿自信。

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