「回到1920」台北設市百年老照片曝光！柯文哲：民主自由多元成為獨特基因

▲2020年是台北設市百年。（影／台北市文化局提供）

記者林育綾／台北報導

2020年是台北市「設市一百週年」，為了紀念別具意義的百年歷史，台北市文化局自7月起至12月舉辦「回到1920台北設市百年」系列活動，今（16）日正式起跑，後續個館所將接力舉辦設市百年特展、街區活動、老屋影像徵件展覽，還有史蹟導覽、創意市集、音樂會及文史講座等多元活動，展現台北市百年歷史人文薈萃。

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▲百年前老照片曝光！1920年是台北設市之始，當年台灣總督府推行地方制度改正，正式設立「台北市」，並設置台北市役所。（圖／台北市文化局提供）



1920年是台北設市之始，當年台灣總督府推行地方制度改正，正式設立「台北市」，並設置台北市役所，並發展各項城市建設，在產業、交通、學校、公共設施等都市建設過程中，讓台北市逐漸蛻變為近代化的城市。

▲台北市長柯文哲致詞提到，百年後的今天，我們能呼吸自由的空氣，都不是憑空從天上掉下來的。（圖／台北市文化局提供）

台北市長柯文哲也表示，台北承載著過去的歷史記憶，到處充滿前人的足跡。百年前的1920年代，是充滿生命力的時代，當時知識份子啟蒙了文化思想，付出很大代價。百年後的今天，我們能呼吸自由的空氣，享有獨立自主的地位，都要感謝前人的奮鬥，這些不是從天上憑空掉下來的，是努力爭取來的，也提醒我們要珍惜手中現有的一切。

而台北在歷任市長的努力下，逐步成為現代化的國際都市，有便捷的交通、繁榮的經濟、宜居的環境、深厚的人文，2017台北世大運的成功舉辦，也證明台北成為能夠「讓台灣走出去、世界走進來」，也證明台北有能力擁抱世界，台北有上萬穆斯林可以穿著傳統服裝朝拜，亞洲最大同志大遊行也在台北舉行。

柯文哲說，「這都證明民主、自由、多元、開放這些普世價值已經融入台灣社會，也形成台北的獨特的基因。一百年前的台北希望能夠參與世界潮流，一百年後的台北已經能夠引領世界潮流。」希望台北是一個光榮的城市，讓台灣是一個光榮的國家。

▲百年前慶祝台北設市報紙曝光，圖片為1920年9年23日，台灣日日新報報導。（圖／台北市文化局提供）



台北市文化局也提到，今年台北設市百年系列活動，於西本願寺廣場樹心會館籌劃「世紀旅程—台北設市百年紀念特展」，透過百年歷史文物，結合影像科技，喚起民眾的時代記憶；同時推出「尋找台北老屋」影像徵件活動，邀請民眾深入台北市街區，以影像捕捉老屋珍貴身影，並提高民眾對參與文化資產守護之興趣，徵件時間從即日起至8月16日止，得獎作品將於台北市老房子文化運動計畫中的店家「金錦町」展出。

▲▼「回到1920台北設市百年」系列活動正式起跑。（圖／台北市文化局提供）

此次活動承繼歷年「古蹟日」精神，規劃不同主題的導覽路線，如百年官署、公共建設、產業設施或學校等，邀請民眾從文化資產認識台北近百年來的改變。透過名人史蹟導覽，搭配互動體驗，讓民眾領略文化資產保存與大眾生活場域之意涵，一覽歷史軌跡及建築風貌，進而有效推廣文化資產管理維護及活化，將台北市的建築演變風貌呈現給民眾。

為了展現台北市各區特色，設市百年系列活動串聯「台北三大百年街區」響應，包括：《回到西門町》回到1920紅樓復古市集，聽說書人述說當年市場故事；《回到大稻埕》文協百年特展，呈現日治時期台灣青年群體的樣貌；《回到昭和町》青田街與溫州街創意街區系列活動，展現帝大氛圍下培育出自由且多元的獨特文化地景...等。

文化局期盼，2020年藉著設市百年系列活動，邀請民眾用雙腳實地探訪這塊土地的歷史，並讓城市積累文化養分，向下一個百年城市的輝煌歷史邁進，詳細活動訊息可上臉書「設計臺北Design For Taipei」查詢。

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