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「藝FUN券」APP開放下載！7/18起連續3天登記　身分證尾數單雙號分流

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▲▼「藝FUN券」APP開放下載。（圖／記者林育綾翻攝）

▲「藝FUN券」APP開放下載，18日起註冊登記。（圖／記者林育綾翻攝）

記者林育綾／台北報導

文化部加碼12億「藝FUN券」將於明（18）日起連續3天開放登記註冊，今（17）日已開放下載APP，提供IOS及Android系統載點。文化部也呼籲，為了讓民眾下載註冊更順利，建議可依照身份字號或居留證號尾數分流登記，尾數雙號者可在18日進行，尾數單號的則於19日進行，而20日則留給在前兩天尚未趕上註冊的民眾。另於7月21日中午12點「公開抽籤」公布幸運人選。

▲▼「藝FUN券」APP開放下載。（圖／記者林育綾翻攝）

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▲「藝FUN券」APP已開放下載。（圖／記者林育綾翻攝）

文化部表示，自6月宣布加碼200萬份、每份600元之「藝FUN券」後，民眾關注及詢問度極高，目前「藝FUN券」APP平台已經過不斷的壓力測試，預估系統1小時內可容納170萬人在線註冊。

不過為了讓所有的民眾可以更順暢的下載，文化部也特別呼籲，建議可以採自動分流方式，身分證字號或居留證號「尾數雙號」的民眾，可選擇在18日進行下載及註冊；「尾數單號」的則於19日進行，而20日則留給在前兩天尚未趕上註冊的民眾。

▲「藝FUN券」將於7月21日中午12點，邀請政委唐鳳與文化部長李永得採公開抽籤方式，公布獲得藝FUN券的幸運人選。（左圖／記者李毓康攝；右圖／記者湯興漢攝）

文化部也將在7月21日中午12點於臉書、Youtube，邀請政委唐鳳與文化部長李永得直播，抽出200萬名幸運民眾，幸運抽中的朋友在7月22日中午12點就可以開始使用「藝FUN券」。

▲▼「藝FUN券」APP開放下載。（圖／記者林育綾翻攝）

▲「藝FUN券」註冊時間為7/18上午9:00至20日21:00。（圖／記者林育綾翻攝）

此外「藝FUN店家」自7月1日起開放藝文業者註冊，除文化部自辦招商說明會以外，地方政府、相關公協會等亦紛紛加碼召開。累積至16日，「藝FUN店家」已有近1萬2000家加入，文化部也正加緊進行相關資料確認及審核作業中。所有通過審核的店家，都將顯現於「藝FUN券」APP的藝文店家消費地圖，方便查找。   

文化部特別表達感謝各地方政府、公協會，公私協力推廣「藝FUN券」，攜手挺藝文。經統計，目前各縣市註冊店家分佈已遍及全台22縣市，除了六都以外，非六都的宜蘭縣、彰化縣、南投縣、屏東縣，以及東部的花蓮縣及離島的金門縣、澎湖縣、連江縣等，註冊的店家亦頗為踴躍。店家類別涵括多元，包含書店及出版業近千家，文創工作室、藝文體驗活動等逾1500家次，電影院更是近達100%的註冊率，也就是幾乎全台所有電影院皆適用。 

 文化部也再次提醒，還未加入「藝FUN店家」的業者，建議趕快註冊申請，別讓自己的店家在各縣市的文化消費地圖上缺席。更呼籲店家響應「三倍券」、「藝FUN券」雙券合用，或其他加碼方案，提供更多誘因，吸引民眾消費，共同振興藝文消費市場。

►藝FUN券APP下載：IOSAndroid

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