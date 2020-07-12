壯圍驚悚車禍2死！要到基隆修冷氣卻出事...駕駛：油門故障無法煞車

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭壯圍鄉美福路2段與191線的路口，12日上午，一雙載的電動機車等紅燈時，不幸遭油門疑似故障的貨車由後衝撞，機車2名男移工撞飛40公尺遠，1人當場死亡，1命危送醫搶救，但也不幸的在下午4時許宣告不治，警依過失致死罪移送小貨車駕駛。

▲宜蘭壯圍鄉美福路12日上午11時許，等紅燈雙載機車（紅圈處）遭小貨車撞飛40公尺遠，2名印尼籍男移工先後喪命。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭壯圍鄉美福路2段與191線的橋引道處十字路口，12日上午11時許，一雙載電動機車等紅燈時，遭要到基隆修理冷氣機，沿191線由南往北方向行駛下橋後，油門疑似故障，由未酒駕的廖姓駕駛的自小貨車從後撞上，2名男移工撞飛40公尺遠。

彈飛落地的26歲中名「阿迪」機車男騎士，全身有擦傷多處，疑似內出血，到陽大附醫院前已無生命跡象，中午時分宣告死亡。機車男乘客24歲印尼籍中名「飛畢」，全身多處擦傷，腎脾臟器出血，到院時昏迷指數3分，下午轉送陽大附醫加護病房觀察，但在下午4時許傷重不治。不治的2名移工均受僱在宜蘭蘇澳龍德工業區內的工廠工作。

▲▼宜蘭壯圍鄉美福路12日上午11時許，等紅燈雙載機車遭小貨車撞飛40公尺遠，釀2死。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

要到基隆修理冷氣機的46歲廖姓小貨車駕駛供稱，車南往北方向行駛到191線（國5北向側車道）的美福路2段前的陸橋時，油門故障車直加速往前衝下陸橋引道，根本無法煞車，就撞上同方向在191線與壯圍鄉美福路2段路口前的電動機車。

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