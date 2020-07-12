影／女騎腳踏車超車砂石車　下一秒捲車底壓全身骨折！驚悚畫面曝光

記者游芳男／宜蘭報導

「砂石車綠燈起步，她竟在車前！」宜蘭女自行車騎士捲入砂石車底驚悚畫面曝光，林姓女騎士疑搶快不慎騎在綠燈剛起步的砂石車頭前，就這樣被捲入車底，全身多處骨折重傷被救出送醫急救中。

▲▼宜蘭自行車女捲入砂石車底重傷驚悚畫面曝光，砂石車綠燈起步她竟在車前（下圖箭頭所指）。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

12日18時18分，宜蘭頭城鎮烏石港入口的頭城港口路與濱海路一段交叉路口，未酒駕的52歲鄭姓駕駛的砂石車路口停等紅燈，待綠燈起步時發現疑似擦撞其他車輛，鄭男發現異狀緊急下車查看，發現84歲的林姓自行車女騎士被壓在車左前輪下方。

被壓在車底的林婦左手腕開放性骨折、左前臂大面積撕裂傷、左腿骨折、肢體多處撕裂傷及擦傷，意識清醒，由救護車緊急送醫就護。

▲▼警消搶救車禍陷入砂石車車底，全身多處骨折重傷的自行車林姓女騎士。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

礁溪分局呼籲用路人穿越馬路應遵守交通規則，注意左右方有無來車，並依標誌號誌行駛，遠離大型車輛視野死角，避免發生交通事故。

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