2英勇飛官殉職／儀隊悲壯奏樂引領靈車！航特部弟兄敬禮送最後一程

記者陳凱力、陳以昇、莊智勝／新竹－桃園報導

國軍漢光36號演習昨（16日）傳出戰搜直升機重落地意外，造成2名英勇飛官簡任專少校、高嘉隆上尉殉職。上午11時30分許，2人遺體自國軍新竹醫院移靈至桃園804國軍總醫院，現場也已搭建好靈堂，並列隊送2飛官最後一程；稍早簡任專家屬抵達桃園804，阿嬤泣不成聲，一度哭到癱軟需要旁人攙扶，場面相當哀戚。

▲2英勇飛官靈車在儀隊的引領下緩緩駛進靈堂。（圖／記者陳以昇攝）

在總統蔡英文慰問後，簡、高2人遺體於上午11時許移出新竹醫院，身穿黃袍的法師走在前頭，位階較高的簡任專遺體先行移上靈車，隨後高嘉隆遺體也在親友的陪伴下送出。待2飛官安置妥當後，靈車發動駛往桃園804，現場國軍弟兄列隊一字排開，並對2飛官行禮致敬，送2名英雄最後一程。

▲年邁的家屬坐輪椅送最後一程。（圖／記者陳凱力攝）

▲簡任專哥哥手捧弟弟牌位（後方撐傘左）。（圖／記者陳凱力攝）

▲高嘉隆弟弟（戴黑帽者）與親屬捧著牌位、遺照。（圖／記者陳凱力攝）

▲簡任專、高嘉隆遺體上午11時30分許自國軍新竹醫院出發，現場國軍弟兄列隊敬禮。（圖／記者陳凱力攝）

稍早飛官家屬先行抵達桃園804追思靈堂，高嘉隆阿嬤下車時哭到泣不成聲，一度癱軟無力行走，身旁還需要2人攙扶，現場國軍弟兄見狀後也趕忙上前幫忙，陪著阿嬤走進靈堂；而跟在後方的高媽媽也頻頻啜泣，手中拿著衛生紙不斷拭淚，一路上不發一語。

當2人遺體運抵桃園804後，現場陸軍航空特戰指揮部弟兄分站兩排行禮，儀隊則居中奏樂，引領靈車緩速前行，場面十分隆重，氣氛悲壯哀戚。

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▼簡任專、高嘉隆遺體抵達桃園804追思靈堂。（圖／記者陳以昇攝）