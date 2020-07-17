墜機畫面曝光！「垂直墜毀」地面…濃煙大火瞬間炸出　2飛官殉職

記者陳凱力、陳以昇、陳韻如／新竹報導

新竹一架OH–58D「奇歐瓦」戰搜直升機（機號616）墜落新竹機場，造成駕駛簡任專少校、副駕駛高嘉隆上尉2員不幸殉職！飛機墜落畫面稍早曝光，從畫面中可以看見，當時直升機垂直從高處重重墜落，隨後爆炸火光四起，造成2名飛官不幸殉職。

▲OH-58D「奇歐瓦」戰搜直升機（機號616）墜機畫面曝光！（圖／記者陳以昇翻攝）

透過墜機畫面可以看到，事發當時，直升機從高空中呈現垂直狀態，直直墜落，重擊地面後當場炸成火球，現場瞬間濃黑煙四起，而2名飛官被救出後，全身嚴重燒燙傷，送醫搶救後仍宣告不治。

這起事件發生在16日下午3時許，國軍漢光36號演習在台中甲南海灘執行反登陸作戰實彈操演，該架編號616的戰搜直升機在結束操演任務後飛返新竹基地進行整補，而原先預計下午2時許起飛返回龍潭基地，但因當時新竹發布危險天氣，於是改為下午3時25分起飛。

然而，起飛2分鐘後，機組員就透過無線電回報旋翼轉速過慢，而依照正常程序，應進行緊急迫降，無奈當時下方是民宅，2名飛官基於軍人保家衛國義務不願波及民眾，立即選擇180度掉頭折返新竹機場，不料卻在3時28分於新竹機場空曠處重落地，機身當場起火燃燒，2飛官因嚴重燒傷不治，宣告殉職。

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