2英勇飛官殉職／哀悼高嘉隆！汐止聖方濟天主堂晚間舉辦祈禱會

▲殉職飛官高嘉隆是虔誠的天主教徒。（圖／翻攝自Facebook／汐止聖方濟天主堂）

文／中央社

（中央社記者葉臻新北17日電）新竹空軍基地演訓意外，造成2名軍官殉職，其中副駕駛高嘉隆上尉是虔誠天主教徒，汐止聖方濟天主堂在臉書發文哀悼，並邀請信眾在今天晚間一同替高嘉隆的靈魂安息祈禱。

航空特戰指揮部所屬航空601旅一架OH-58D戰搜直升機，16日執行戰備操演任務結束，剛從新竹基地起飛準備返回龍潭基地，駕駛回報旋翼轉速過低，在折返新竹空軍基地迫降時重落地，造成正駕駛簡任專少校及副駕駛高嘉隆上尉傷重殉職。

汐止聖方濟天主堂昨天在臉書（Facebook）貼文指出，殉職的副駕駛高嘉隆上尉是從小在汐止天主堂長大的孩子，希望大家為他的靈魂安息祈禱，也請天主安慰他在世父母、親人、朋友；並貼出高嘉隆與同僚穿著軍裝的帥氣模樣。

汐止聖方濟天主堂今天上午也將替高嘉隆誦禱禮，不少教友參與儀式，場面莊嚴，現場也擺上高嘉隆穿著飛行裝的帥氣照片，讓眾人緬懷。

汐止聖方濟天主堂也再度在臉書貼文，邀請信徒今晚一起前往汐止聖方濟天主堂，為在汐止天主堂長大、因公殉職的青年會弟兄高嘉隆上尉靈魂安息祈禱，祈求仁慈天主引領他回到永恆的天家。（編輯：方沛清）1090717