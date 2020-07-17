2英勇飛官殉職／避開民宅錯失生還機會！蔡英文：他們是我們的英雄

記者陳凱力、戴若涵、莊智勝／新竹報導

國軍漢光36號演習昨（16日）傳出戰搜直升機重落地意外，造成2名英勇飛官簡任專少校、高嘉隆上尉殉職。總統蔡英文今（17日）上午親赴國軍新竹醫院弔唁、慰問家屬；蔡英文表示，2位優秀的飛官不幸殉職，相信是國軍非常大的損失，「發生事故時，他們沒有選擇立即迫降，錯失了搶救自己生命的機會，他們是我們的英雄！」

▲2英勇飛官殉職，總統蔡英文前往靈堂弔唁。（圖／記者陳凱力翻攝）

蔡英文表示，昨漢光演習中，簡任專少校、高嘉隆上尉2人不幸殉職，是國軍非常大的損失，令人感到非常哀痛、不捨，「發生事故的當下，他們並沒有選擇立即迫降，因為不想造成民宅損失、釀成更大的傷亡，所以2人選擇調頭，因此錯失了搶救自己生命的機會。他們是我們的英雄。」

蔡英文說，「我也要告訴他們的家人、國軍弟兄、還有國民，這兩位優秀的國軍弟兄，是我們的英雄，剛才我也慰問了他們的家屬，家屬們都非常傷痛。我告訴家屬，我會盡我們最大努力，來照顧我們家屬，同時提供最大協助，並請國防部做最詳盡的調查。在這個非常悲傷的時刻，希望全體國軍弟兄姊妹們打起精神堅守崗位，希望所有國民能給予國軍最大支持，給他們打氣、加油。」

陸軍航空特戰指揮部601旅旅長張台松也表示，每次飛行前飛行員都會進行檢查，但仍存在一些機械因素，此次兩飛官在16日下午3時25分起飛後，約1分鐘就呼叫塔台表示旋翼轉速過低，呼叫完後才180度左轉迫降，但因為沒有足夠升力，最終造成迫降失敗、人員殉職。

張台松指出，目前掌握，當下是機頭先著地，「飛機殘骸燒得滿嚴重的，目前仍在蒐證中，也不知道能不能獲得完整飛行資訊。」針對後續該如何協助家屬處理相關事宜，張台松則說，今早8時許，家屬都到新竹基地進行招魂儀式，由於2人不同信仰，會花上一些時間，但過程都算順利，「都已經回到家屬身邊」。稍後11時30分許2名飛官將會自國軍新竹醫院移靈前往桃園804國軍醫院，並在桃園進行安靈儀式。

▼總統蔡英文今上午抵達國軍新竹醫院慰問家屬。（圖／記者陳凱力攝）

▼2飛官中午將移靈往桃園804，現場已經搭起追思靈堂，並將由國軍弟兄列隊送2名英雄最後一程。（圖／記者陳以昇攝）

▼國軍弟兄列隊敬禮，送2名英雄飛官最後一程。（圖／記者陳凱力攝）