　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2英勇飛官殉職／避開民宅錯失生還機會！蔡英文：他們是我們的英雄

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者陳凱力、戴若涵、莊智勝／新竹報導

國軍漢光36號演習昨（16日）傳出戰搜直升機重落地意外，造成2名英勇飛官簡任專少校、高嘉隆上尉殉職。總統蔡英文今（17日）上午親赴國軍新竹醫院弔唁、慰問家屬；蔡英文表示，2位優秀的飛官不幸殉職，相信是國軍非常大的損失，「發生事故時，他們沒有選擇立即迫降，錯失了搶救自己生命的機會，他們是我們的英雄！」

▲▼2英勇飛官殉職，總統蔡英文前往國軍新竹醫院慰問。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲2英勇飛官殉職，總統蔡英文前往靈堂弔唁。（圖／記者陳凱力翻攝）

蔡英文表示，昨漢光演習中，簡任專少校、高嘉隆上尉2人不幸殉職，是國軍非常大的損失，令人感到非常哀痛、不捨，「發生事故的當下，他們並沒有選擇立即迫降，因為不想造成民宅損失、釀成更大的傷亡，所以2人選擇調頭，因此錯失了搶救自己生命的機會。他們是我們的英雄。」

蔡英文說，「我也要告訴他們的家人、國軍弟兄、還有國民，這兩位優秀的國軍弟兄，是我們的英雄，剛才我也慰問了他們的家屬，家屬們都非常傷痛。我告訴家屬，我會盡我們最大努力，來照顧我們家屬，同時提供最大協助，並請國防部做最詳盡的調查。在這個非常悲傷的時刻，希望全體國軍弟兄姊妹們打起精神堅守崗位，希望所有國民能給予國軍最大支持，給他們打氣、加油。」

陸軍航空特戰指揮部601旅旅長張台松也表示，每次飛行前飛行員都會進行檢查，但仍存在一些機械因素，此次兩飛官在16日下午3時25分起飛後，約1分鐘就呼叫塔台表示旋翼轉速過低，呼叫完後才180度左轉迫降，但因為沒有足夠升力，最終造成迫降失敗、人員殉職。

張台松指出，目前掌握，當下是機頭先著地，「飛機殘骸燒得滿嚴重的，目前仍在蒐證中，也不知道能不能獲得完整飛行資訊。」針對後續該如何協助家屬處理相關事宜，張台松則說，今早8時許，家屬都到新竹基地進行招魂儀式，由於2人不同信仰，會花上一些時間，但過程都算順利，「都已經回到家屬身邊」。稍後11時30分許2名飛官將會自國軍新竹醫院移靈前往桃園804國軍醫院，並在桃園進行安靈儀式。

▼總統蔡英文今上午抵達國軍新竹醫院慰問家屬。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼2英勇飛官殉職，總統蔡英文前往國軍新竹醫院慰問。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼2英勇飛官殉職，總統蔡英文前往國軍新竹醫院慰問。（圖／記者陳凱力攝）

▼2飛官中午將移靈往桃園804，現場已經搭起追思靈堂，並將由國軍弟兄列隊送2名英雄最後一程。（圖／記者陳以昇攝）

▲2名飛官將於11時30分移靈804國軍桃園總醫院。（圖／記者陳以昇攝）

▼國軍弟兄列隊敬禮，送2名英雄飛官最後一程。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼2英勇飛官殉職，自國軍新竹醫院移靈前往桃園804。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼2英勇飛官殉職，自國軍新竹醫院移靈前往桃園804，國軍弟兄列隊送最後一程。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼2英勇飛官殉職，自國軍新竹醫院移靈前往桃園804，國軍弟兄列隊送最後一程。（圖／記者陳凱力攝）

ET快訊
快訊／高雄男不甩「居家檢疫」上舞廳！高市府重罰100萬
IT妹中4億秒辭職！環遊世界2年負債84萬　網看細節：其實賺
快訊／台灣再增2例新冠肺炎！指揮中心1400記者會說明
快訊／巴布亞紐幾內亞「東部海域6.9強震」　發布海嘯警報！
獨／ZAKUZAKU棒棒泡芙撤出台灣！最後一家營業到8月底
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／國民黨丟水球喊「要投票」　民進黨高舉白板護游錫堃

快訊／國民黨丟水球突喊「我們要投票！」　民進黨立委出動雨衣護票匭

四叉貓赴立院外直播　遭抗議民眾怒嗆「你給我離開」搶手機

要求重啟協商、抗議監察院未審就投　國民黨怒批「中華民國民主之恥」

雲端最前線／「決戰立法院」綠強勢清場、藍號召全民圍攻

闡述產業規劃！陳其邁曾邀國巨投資高雄　誓做「招商市長」

OH-58D戰搜直升機2飛官「轉向救民」殉職　蔡英文：他們是英雄

2英勇飛官殉職／避開民宅錯失生還機會！蔡英文：他們是我們的英雄

快訊／國民黨出動「七爺八爺」收鬼！上千支持者改衝監察院撒冥紙

北捷熱像儀遭批可透視女性內衣　螢幕亮度調暗又傳影像辨識困難

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

強迫症的天堂❤滿滿透明立方體　手工切冰塊！網：可以看一整天

男選手模仿鄧紫棋…本尊一合唱都認證！　鐵肺歌后PK郎朗「誰浮誇」ＸＤ

鄧倫密室逃脫「被NPC凶到結巴軟腳」　楊冪機智使出「軟綿音撒嬌」過關了！

學會「搭搭搭」3步伐對手秒滑倒！　他拍籃球教學萬人朝聖：動作超細

這種守備~~洪總表情包又來啦

快訊／國民黨丟水球喊「要投票」　民進黨高舉白板護游錫堃

快訊／國民黨丟水球突喊「我們要投票！」　民進黨立委出動雨衣護票匭

四叉貓赴立院外直播　遭抗議民眾怒嗆「你給我離開」搶手機

要求重啟協商、抗議監察院未審就投　國民黨怒批「中華民國民主之恥」

雲端最前線／「決戰立法院」綠強勢清場、藍號召全民圍攻

闡述產業規劃！陳其邁曾邀國巨投資高雄　誓做「招商市長」

OH-58D戰搜直升機2飛官「轉向救民」殉職　蔡英文：他們是英雄

2英勇飛官殉職／避開民宅錯失生還機會！蔡英文：他們是我們的英雄

快訊／國民黨出動「七爺八爺」收鬼！上千支持者改衝監察院撒冥紙

北捷熱像儀遭批可透視女性內衣　螢幕亮度調暗又傳影像辨識困難

快訊／高雄男不甩「居家檢疫」爽上舞廳！高市府重罰100萬

亮・珠寶／Dior文字珠寶曬幸福　8500元入手Tiffany Love項鍊

快訊／國民黨丟水球喊「要投票」　民進黨高舉白板護游錫堃

台南市警局長布達交接　新局長詹永茂上任視事

台南毒犯開車拒捕衝撞　警開5槍「打破輪胎和水箱」逮捕

「只是皮肉傷」葉金川車禍後首露面　談疫情仍憂心疫苗研發

入住新租套房狗狗狂吠！　他翻開床底目睹「驚悚一幕嚇瘋」…立刻逃出家門

「爆頭倒地」後首度練投　田中將大獲教頭稱讚

「活動衣櫥」改造成溫室種大麻　2男租屋處栽種：我們自己要用的

珍奶Emoji來了！蘋果展示13款全新表情符號　秋季隨iOS 14登場

政治熱門新聞

杏仁哥切割國民黨...「整裝」衝拒馬遭阻　立院外場爆衝突

快訊／超驚悚！呂玉玲出手環抱賴品妤　「超狠扯髮拖行」

快訊／立院外場群眾全副武裝「無差別衝撞」　員警昏倒急送醫

快訊／藍綠開戰！國民黨抗議投票違法拆毀投票處

LIVE／陳菊監察院人事今投票　杏仁哥場外聲援爆衝突、國民黨抗議程序不公

陳玉珍全副武裝「1擋多」　結果一個後腳踢垮國民黨最後防線

蔡易餘強勢驅離國民黨立委背後超溫馨一幕！

撐不住了！謝龍介請辭國民黨台南市黨部主委

藍綠對打Round 2　「破頭、狠咬、扯髮、嘔吐」立委傷兵一次看

林楚茵「手被國民黨立委咬傷」

林楚茵明委託律師提告呂玉鈴

快訊／國民黨出動「七爺八爺」收鬼！立院外上千群眾衝監察院

快訊／國民黨團控偽造文書「陳瑩在電視台錄影卻投票」　要求重審監委人事

即／自主呼吸！陸戰隊重傷中士拆葉克膜

更多熱門

相關新聞

戰搜直升機2飛官「轉向救民」殉職　蔡英文：他們是英雄

戰搜直升機2飛官「轉向救民」殉職　蔡英文：他們是英雄

隸屬陸軍航特部飛訓部的OH–58D「奇歐瓦」戰搜直升機（機號616），16日下午重落地造成2名軍官殉職。對此，總統蔡英文17日上午前往國軍新竹醫院捻香，並表示，這2位弟兄發生事故時選擇了轉向，錯失了搶救自己生命的機會，「他們是我們的英雄」。

漢光演習只是聯兵營檢討的開始

漢光演習只是聯兵營檢討的開始

2英勇飛官殉職　新竹市長林智堅到場慰問

2英勇飛官殉職　新竹市長林智堅到場慰問

2英雄飛官殉職！蔡英文1030親赴新竹弔唁

2英雄飛官殉職！蔡英文1030親赴新竹弔唁

全力協助殉職弟兄　蔡英文1030赴醫院慰問家屬

全力協助殉職弟兄　蔡英文1030赴醫院慰問家屬

關鍵字：

新竹飛官國軍漢光演習蔡英文

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

糗！法拍求分割共有老透天　一拍竟殺出外人搶下

熊貓「24秒連吃2口」真相逆轉！　外送員還原現場

百億大亨剩8萬再次白手起家　3年拚出億萬身價

6泰人自台返國發高燒　進一步檢測

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

威力彩頭獎破20億！網友砸13萬全槓龜

黃曉明傳婚變Angelababy　官司判決書洩真相

董至成哽咽首揭離婚進度！

3年生2胎「都不是他的」妻7字回讓他吐血

「4生肖」快買威力彩　命理師曝幸運數字

李芳雯1年嘿咻男星400次　分手當晚還要！

網揭三倍券「2致命缺陷」：被消費券海放

黑狗舔妹妹臉頰求醒！牠悄然闔眼

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆
真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面