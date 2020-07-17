2英勇飛官殉職／司令率隊軍禮迎靈！高嘉隆阿嬤癱軟痛哭：我的孫啊

記者陳凱力、陳以昇、莊智勝／新竹－桃園報導

國軍漢光36號演習昨（16日）下午傳出戰搜直升機墜毀事故，英勇飛官簡任專少校、高嘉隆上尉當場殉職。今2人遺體自國軍新竹醫院移靈往桃園804國軍總醫院靈堂，陸軍司令陳寶餘率隊以軍禮迎靈；高嘉隆阿嬤稍早抵達靈堂現場時泣不成聲，不斷哭喊「我的孫啊、怎麼會這樣」，一度癱軟需要旁人攙扶。

▲高嘉隆阿嬤悲痛不已，抵達靈堂時痛哭失聲，不斷哭喊「我的孫啊」。（圖／記者陳以昇攝）

中午12時許，殉職飛官家屬先行抵達靈堂，高嘉隆阿嬤年事已高，禁不起噩耗打擊，走下車時不住痛哭失聲，悲喊「我的孫啊！怎麼會這樣！」還一度哭到癱軟需要旁人攙扶，一旁的國軍袍澤見狀後也急忙上前幫忙，扶著阿嬤緩步走進靈堂；而走在後方的高嘉隆媽媽淚水同樣也止不住，手中拿著衛生紙不斷拭淚，一路上不發一語。

▲高嘉隆母親拿著衛生紙頻頻拭淚、不發一語。（圖／記者陳以昇攝）

2名英勇殉職飛官遺體於中午12時31抵達靈堂，陸軍儀隊奏樂引領靈車緩緩前行，沿途陸軍司令陳寶餘也率將領官兵排列兩側，以軍禮迎靈送2飛官最後一程，場面十分悲壯哀戚。由於2名飛官遺體尚未入殮，均以棉布覆體，並以擔架送入靈堂內。由於簡任專家中為傳統信仰、而高嘉隆則信仰天主教，家屬也分別捧牌位與遺照，在禮儀公司人員協助下，將遺體移入靈堂進行後續布置。

國防部長嚴德發也在下午1時許抵達會場，率領同仁上香致意，隨後未受訪即低調搭車離開。

▼陸軍司令陳寶餘率隊以軍禮迎靈。（圖／記者陳以昇攝）