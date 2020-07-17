IT妹爽中4億秒辭職！環遊世界2年後被爆「負債84萬」　網搖頭：其實賺滿滿

▲「信小呆」獲封「中國錦鯉」的稱號。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

支付寶2018年9月推出價值1億元（人民幣，下同，約新台幣4.2億元）的大獎，而這份幸運由28歲的IT小資女「信小呆」獲得，她也獲封「中國錦鯉」的稱號。然而之後卻傳出信小呆刷爆信用卡的消息，她本人近日則在微博PO文，透露她表面負債20萬元（約新台幣84萬元），其實已發現致富的真相。

綜合陸媒報導，信小呆是一名普通的天津女孩，大學就讀南京航空航太大學，畢業後在國企擔任IT工程師，當被告知自己抽中價值1億元的大獎時，她難以置信，「我下半生是不是不用工作了？」

▲ 信小呆開始環遊世界。（圖／翻攝自微博）

由於支付寶這份1億的豪華「錦鯉」獎品有各種旅遊和體驗的免單服務，包括一系列酒店住宿、機票、餐飲券、景點門票等，但要在年底內使用完畢，否則都會作廢，因此信小呆辭掉工作開始環遊世界。

獎品雖然很豐厚也很誘人，但由於沒有包括交通住宿等的費用，因此她得自掏腰包，1個月去1到2個國家，並且每去到一個地方就要按照主辦方的要求打卡，她也因此成為了正經八百的網紅，「當旅行變得功利化，就只是工作了。」

▼ 在紐西蘭。（圖／翻攝自微博）

近來網上流傳她刷爆信用卡的傳言，外界紛紛認為這名「錦鯉女孩」從天堂跌入地獄。不過她本人本月6日在微博PO文，稱「聽說最近我旅遊旅到欠款20萬，而且還刷爆了所有的信用卡的消息又被傳播出去了，雖然我可能是最後一個才知道這件事的人，但我還是好慌。」可以看出「信小呆」負債20萬元的消息不實。

如今，信小呆漸漸從錦鯉生活回歸正道，而她也由一名IT工程師，變成有近129萬粉絲的網紅。業內人士透露，「她沒有對外透露過收入，但是同等粉絲量級的博主月入收入起碼6位數，更別說人家是吸金能力最強的旅遊領域了。」

▼ 微博PO文。（圖／翻攝自微博）