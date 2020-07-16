買彩券忘記兌獎...夫妻4天後檢查嚇壞　自己就是16億元得主！

▲樂透開出有史以來最高獎金，居然差點無人領取。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一對夫妻買了彩券後忘記兌獎，結果差點錯失該樂透有史以來所開出過的最高獎金澳元8,000萬元（約台幣16億多元），幸好開獎4天後他們有把彩券找出兌獎，幸運成為超級大贏家。

澳洲7news報導，這對贏得威力球彩券(Powerball)的夫妻，來自莫寧頓半島郡(Mornington Peninsula)的濱海小鎮德羅馬納(Dromana)，樂透於9日開出有史以來最大獎金澳元8,000萬元卻無人認領，直到他們12日晚間兌獎，才發現自己就是幸運得主。

妻子13日領獎時表示，「由於在忙其他事情，我忘記周四晚間要兌獎，所以等到有空時才去兌獎，當我掃描所買的第一張彩券，顯示『沒中』，再接再厲掃第二張時，螢幕畫面出現慶祝彩帶顯示中獎，當時以為自己沒贏多少便繼續掃其他張」，後來才發現自己竟然中了超級大獎。

妻子興奮表示，「我永遠都不會忘記那一刻，從那時開始便小心保護著彩券，就連睡覺時也不離身」，由於新冠肺炎疫情的關係，她計畫等到情況比較好轉時再好好慶祝，「健康是最重要的，現在雖然有很多事情需要擔心，但最起碼我們不再需要擔心錢了」。

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