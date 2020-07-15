里長也得了肺腺癌…后里居民抗議中科三期環評提告　環保署盼和解

▲后里農民不滿中科環評未考量居民健康，公館里長更痛心分享自己罹患肺腺癌的經驗。（圖／記者羅志華翻攝）



記者羅志華／台北報導



環保署於2018年6月間，通過中科三期七星園區環評案，但當地農民認為，環評未評估農民用水影響、數種危害性化學物質、且未將全區納入健康評估風險，更打算讓中科「邊營運邊環評」，氣得一狀告上法院，台北高等行政法院7月15日開庭，環保署強調都有考慮居民提出的問題，希望能在外和解。

台中后里居民今在環保團體、律師陪同下，於法院前舉行記者會，農民許金水表示，中科來了以後，灌溉用水根本不夠，「稻作5天半才能喝一次水」，質疑中科違背通過環評時，「先滿足既有農田灌溉需求」的承諾。

其餘農民也陸續表示，中科導致的健康風險尚未釐清，卻還要進駐新廠商根本不合理，后里區公館里長，甚至以自己罹患肺腺癌的經驗，痛心表示不菸不酒卻罹癌，而后里區死亡率中有65%為癌症，其中有35%就是因為肺腺癌喪生。

環保署於2018年6月13日的環評大會中，決議中科每天用水4.3萬噸，除既有供水系統供應2.5萬噸外，其餘1.8萬噸應落實台中農田水利會準則，以農業灌溉用水為優先，剩下的才給中科用，全案通過環評。

原以為雙方終於達成協議，但律師團指出，后里地區居民在多重汙染下，自2002年起肝癌、胃癌、乳癌發生率，高於全國平均1.5到4倍，但環評書內對汙染源，以及民眾較高的癌症與死亡率皆未參考，並痛批「中科三期剝奪農民生存所需用水，留下致癌風險，是一件不可容許的事情」。



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