全中運淨化治安　屏東警分局密集性一天多次臨檢威力掃蕩

▲屏東警分局執行密集性一天多次臨檢威力掃蕩，淨化全中運治安 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

鑒於國內近期發生多起重大治安案件，加上全中運即將於屏東登場，屏東警分局動員轄區警力針對易滋事場所，大規模展開一天多次密集性的臨檢勤務及威力掃蕩，以強化治安維護作為，保障民眾生命財產安全。

▲▼臨檢。

另分局長劉清俊要求所屬針對有聚眾滋事紀錄民眾嚴加掌控、約制，確保治安平順；而（14）日深夜更為貫徹警政署防制聚眾鬥毆犯罪，強化一天多次密集性臨檢勤務作為。

由分局長劉清俊親率副分局長孫慈惶、業務組組長黃飛文暨本分局組合警力共42名，針對轄內KTV、小吃部、飲酒等易滋事場所，以合法強力行政手段干預易滋事場所營業。再次宣示對聚眾鬥毆事件絕對嚴正執法，展現公權力，不容許延伸社會負面觀感，遏止街頭暴力案件發生。

劉清俊說，維護淨化轄區治安沒有假期，強化打擊犯罪，警方責無旁貸，期能藉此密集性臨檢遏止街頭暴力鬥毆歪風，並籲請民眾如遭遇到不法集團暴力加害，務必提高警覺並立即請求警方偵辦；而威力掃蕩將持續進行至全中運結束，提高執法強度凸顯維護社會治安及保護青少年之決心。

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