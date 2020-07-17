2020全中運奪金加碼　漫時光早午餐贈首奪金屏東健兒3倍券

▲屏東漫時光為致贈首位勇奪金牌的屏東健兒「漫時光三倍券」，為屏東選手加油 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東的知名早午餐連鎖品牌漫時光為致贈首位勇奪金牌的屏東健兒「漫時光三倍券」，藉此拋磚引玉，爲參賽奪牌的屏東選手喝采，為未能入圍的屏東選手加油！

2020年全中即將開幕，而屏東是體育大縣，近年有許多體育新銳，在全大運公開男子組100公尺飆出10秒34的王偉旭；游泳健將甜姐兒、全國大學運動會摘下3金且破100公尺自由式大會記錄的李彥妮；勇奪許多羽球國際賽冠亞軍、2019年在美國公開賽讓台灣揚眉吐氣的林俊易等等人。

漫時光早午餐創辦人徐皖台說，全中運7/18-7/23在屏東進行，比賽項目有田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、舉重、射箭、軟式網球、空手道、射擊、拳擊、角力、滑輪溜冰（競速）、武術與木球共18種，預計將吸引4.5萬名選手及其親友湧入。

為激勵屏東選手外，更想回饋南部鄉親，徐皖台宣布，即日起持紙本振興券3000元至漫時光各分店兌換「數位現金券」，將可折換4000元會員數位現金券，各店兌換數量有限，要搶請快。

有關全中運選手紛紛詢問到屏東該吃什麼，策展人黃耀寬表示，屏東是國際金牌可可重鎮，漫時光推出的「金牌可可鮮奶」，其巧克力來自巧克力豆金牌與世界巧克力銀牌「TC巧舖」，鮮奶則是萬丹知名品牌「農民鮮乳」，盼為全中運選手帶來好運！

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