2020屏東全中運交通會勘　警、交、客接駁管制路線出爐

▲屏東警分局、屏東縣政府交旅處以及屏東客運等單位，共同會勘商議交通管制配套、疏運動線等措施 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

2020年全中運7月18日開幕；屏東警分局、屏東縣政府交旅處以及屏東客運等單位，為因應屆時湧入的大量人潮，共同會勘商議交通管制配套、疏運動線等措施，以確保屆時交通順暢。

警方說，7月18日、19日兩天，民眾如欲至屏東縣立體育場參與活動，可參考以下交通方式抵達會場：步行路線：屏東火車站→中山路→永福路→上海路→蘇州街→林森路→中正路→公園路→屏東演武場。

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自行開車的民眾，可將車輛停放於屏東縣衛生局、中華路立體停車場、屏東縣政府、舊酒廠、屏東火車站前、永發停車場、忠孝/南京路口以及第三路外等多處停車場，如係開車至屏東演藝廳，再搭乘接駁車至會場的民眾，亦可將車輛停放於屏東演藝廳停車場及屏東大學校園內。

屏東客運接駁車搭乘地點有以下兩處：1、屏東火車站（星空廣場）←→勝利路（縣立體育場/田徑場），每30分鐘一班，滿車即發。2、屏東演藝廳（廣場前）←→自由路（國民運動中心前），每20分鐘一班，滿車即發。

另18、19兩天，屏東警分局將在屏東市勝利路（中正路至仁愛路之間路段）、屏東市仁愛路（勝利東路至公園路之間路段）實施封路交通管制；以及屏東市公園路（中正路至仁愛路中間路段）實施單線通車交通管制，建議用路人提早做好改道準備，避免因塞車而影響行程。並呼籲用路人遵守員警指揮以達交通安全及順暢。

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