沒審查監委人事就表決？　柯文哲：對民進黨來講正中下懷

記者楊亞璇／台北報導

立法院臨時會17日將處理監察院人事同意權案，不過外界質疑，監委人事案未實質審查，不應進入表決。對此，民眾黨主席、台北市長柯文哲表示，原則上還是照程序走，該審查還是審查，他直言，「對民進黨來講也正中下懷，就直接投票」。

▲柯文哲出席回到1920臺北設市百年活動宣傳記者會。（圖／記者周宸亘攝）

台灣基進立委陳柏維批評藍白杯葛議事，抹煞了質詢監委的時間，他很想問前北市副長陳景俊「吳音寧事件」。柯文哲表示，民眾黨在不同議題跟不同人合作，所以民眾黨主張廢考監兩院，但不主張破壞公物，這也還好，看議題是什麼，不同議題、不同方向，跟不同人合作，「我倒覺得我們做得很好，每一個議題我們...難道有站錯邊嗎？沒有啊」。

柯文哲說，全部跟民進黨綁在一起，或全部跟國民黨綁在一起，就變成小藍跟小綠，那反而不對。

▲柯文哲出席回到1920臺北設市百年活動宣傳記者會。（圖／記者周宸亘攝）

對於監委被提名人聯審都沒審，明天將進入表決。柯文哲表示，原則上還是照程序走，該審查還是審查，他認為「對民進黨來講也正中下懷，就直接投票」。

此外，「凡工有限公司」在總統蔡英文競選連任時，透過製作影片宣傳等外包業務，賺了2784萬餘元，外傳「凡工」公司登記人掛名邱瀚逸，幕後實為蝦皮購物台灣區負責人、前柯市府副發言人黃大維。對此，柯文哲強調，「指控人家要有證據啦」，不過就他所知，黃大維後來離開北市府，「就去做生意去了，他就沒有再管政治了」，但是要再調查才知道。