放暑假！柯文哲視察台北客家農場　推薦田園親子共融好去處！

▲柯文哲參訪台北客家農場，體驗田園生活。（圖／台北市政府提供，下同）



記者蔡文鈴／台北報導

台北市政府打造「田園城市」，期許都市農業能由文化面深入市民的日常生活，位於台北市客家文化主題公園的「台北客家農場」推出「Pro級參觀路線」，台北市長柯文哲也親臨現場體驗「田園樂」，並邀請市民朋友趁暑假感受台北新客莊的田園魅力。

柯文哲親臨體驗田園生活，手持鐮刀下田割稻子、俯身拾穗，傳承客家惜食的態度，也體驗手工製米農具，更深刻認識客家粄食文化。柯文哲表示，極端氣候造成都市熱島效應，台北市的綠化與植物覆蓋率還不夠，類似台北客家農場這樣的田園城市模範案例就很重要，未來台北市還會持續與市民朋友，一起來強化推動田園城市政策。

「台北客家農場」融合傳統的農耕文化與現代田園生活，透過不同作物主題邀市民共學，從種植水稻、茶葉、芥菜、各種民俗作物到果樹等，也讓田園的生態性更加豐富。透過市民參與認養及客家文化涵養，在公園內多元環境中，打造都市農業的各種樣態，也企圖透過農業跨域合作回應社會議題。

客家農場以自然資源作劃分，將戶外空間分成樹藝、園藝與農藝區，彼此關聯又各具特色，營造讓各年齡層與教育團體都能參與的教育空間。每年有140組家庭加入認養成為義工，共同推出200場的公開農事活動。此外，也提供教育團體進行農耕課程、自然建築空間或攀樹運動場域，展現田園城市的各種可能面向。

為了讓都市人知道種稻工作不是只有插秧與收割，台北客家農場今年將建置更完整的食農教育場所，以自製500個泥磚打造自然建築的戶外廚房。透過田園城市的市府平台，媒合了國產署的閒置空地，將打造惜福的資源循環基地，傳承客家就地取材、物盡其用的精神。