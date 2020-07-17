快訊／杏仁哥切割國民黨...「整裝」衝拒馬遭阻　立院外場爆衝突

記者羅婉庭／台北報導

立法院17日表決監委人事，國民黨一級主管場外號召群眾抗議，但韓家軍「五虎將」切割國民黨「玩自己的」，上午約七點率領群眾「整裝備戰」，發放防滑手套準備爬過拒馬，衝進立院，警方見狀上前勸阻，雙方衝突一觸即發。

▲立法院場外衝突，杏仁哥（中間藍衣男）率眾衝撞員警。（圖／記者羅婉庭攝）

韓粉杏仁哥上午率群眾在立院群賢樓外聚集，針對監委人事表達抗議，五虎將與黨中央切割，自行號召民眾欲衝過拒馬，遭警方勸阻，不料，韓粉開始與警方推擠，差點衝破員警防線，人前中可看到杏仁哥用力推擠員警，最後計畫失敗，群眾退回遮陽帳棚內。

杏仁哥昨晚在臉書揚言要「玩自己的」，杏仁哥對於國民黨在立院內的抗爭感到相當失望，表示「國民黨中央要演戲演你們的，我杏仁哥玩真的，找演員不要找我」，不與國民黨起舞。

▲立法院場外衝突，杏仁哥率眾衝撞員警。（圖／記者羅婉庭攝）

▲ 國民黨支持者立院場外集結抗議，杏仁哥。（圖／實習記者方敬攝）

▲ 國民黨支持者立院場外集結抗議。（圖／實習記者方敬攝）

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