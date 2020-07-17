快訊／國民黨丟水球喊「要投票」　民進黨高舉白板混亂中開票

記者楊蕓／台北報導

立法院臨時會17日進行監察院人事同意權案投票，國民黨團持續在議場呼口號抗議，要求停止投票，藍綠爆發數次推擠。直到10點30分，立法院長游錫堃、民進黨團總召柯建銘也投完票後，距離投票截止還有一個半小時，藍綠稍作休息，民進黨則不敢大意，在主席台上準備白色厚紙板及雨衣，防止國民黨潑水干擾開票進行。12點正式截止投票，國民黨立委朝向主席台丟出水球，民進黨立委高舉厚紙板防備，議事人員在混亂中開票。

▲立法院表決監察院長陳菊人事案，國民黨立委展開水球攻勢，民進黨立委拿板子掩護。（圖／ETtoday攝影中心）

11點40分，林為洲率藍委高喊「我們要領票！」並於在野黨領票的「南區」排隊領票，隨後藍委試圖將票投入民進黨團投票的「北區」票匭，馬上遭民進黨阻擋，游錫堃則宣布增設一個票匭，國民黨立委林奕華抗議，國民黨要在南區領票沒錯，但沒有規定不能到北區圈票、投票，林為洲嗆聲，「我們就是要投北區投票匭，如果硬性規定不能投，是根據哪一條議事規則？」

國民黨團不滿昨天立法院長游錫堃在混亂中表決，上午7點進行黨團大會，並召開記者會質疑，民進黨立委陳瑩昨天人在電視台錄影，卻也有投票紀錄，質疑被冒名投票、涉嫌偽造文書，要求停止投票、重新召開審查會。

17日一早，國民黨團立委陸續進入議場，高喊口號抗議「偽造文書」、「投票無效」，民進黨則鎮守在主席台上戒備，藍委不斷拿保溫瓶敲擊桌子干擾投票進行，不過，民進黨立委仍陸續至左側圈票處投票，女立委則負責層層包圍票匭，讓圈完票的立委能順利投票。

在藍綠對峙過程中，無黨籍立委林昶佐、台灣基進陳柏惟要至右邊圈票處圈票時，陳玉珍試圖阻擋，雙方爆發激烈推擠，民進黨多名立委立刻上前幫忙，場面一度緊張。但稍後，黨團總召林為洲突然從右側跳上主席台，疑似想拉下游錫堃，藍綠引發正面衝突，不過衝突持續不到5分鐘，就被民進黨化解。