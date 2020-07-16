蘇巧純「父任內放棄政府標案」　蘇貞昌批藍營：政治攻擊抹黑到此為止！





▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

蘇貞昌三女兒蘇巧純的二三設計公司，近日以台電案子獲得國際大獎。不過，為了拒絕再被國民黨炒作，二三設計16日發出聲明，強調日後不再參與政府標案。對此，行政院長蘇貞昌受訪時回應，任何的政治攻擊抹黑都應該到此為止。

美國博物館協會 (American Alliance of Museums) 每年一次的謬思獎 (the muse award)，號稱是博物館界的奧斯卡。二三設計這次靠著台電的案子得到Onsite Digital Experience 組的第四名。該獎第一名是故宮、第二名是紐西蘭的博物館、第三名是美國DC的間諜博物館，第四名就是二三設計。今年全世界僅有26個組織獲獎，二三設計是其中之一。

國民黨台北市議員羅智強今年1月曾影射蘇巧純靠父親蘇貞昌才拿下「政府上千萬的標案」，雖然蘇貞昌方面已經澄清，不過，羅智強前幾日又再舊事重提。蘇巧純為避免再被藍營炒作，在剛獲國際大獎後，主動發出聲明，強調日後不再參與政府標案。

蘇貞昌16日下午受訪時表示，「巧純在台大畢業以後，到美國紐約大學學習最先進的互動科技各方面，回來台灣後跟志趣相同的年輕人一起組公司超過十年，這十年剛好我沒有在任公職，他的努力也在業界得到肯定，同時在國內外一再得到獎，剛剛上禮拜得到博物館界奧斯卡大獎，這是年輕人跟台灣很多年輕人一樣，很不簡單。」

蘇貞昌感嘆，現在因為政治的關係，卻被扭曲抹黑攻擊整個家人，讓蘇巧純覺得不捨，所以也決定往後在自己任公職的期間，不投標任何層級的標案，「我希望大家都能鼓勵年輕人，大家都能夠讓台灣各行各業都很好，政治攻擊抹黑到此為止。」