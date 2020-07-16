不捨女兒被影射是靠爸族　蘇貞昌：政治抹黑就到此為止

記者鄧木卿／台中報導

行政院長蘇貞昌16日下午到台中市出席工具機口罩國家隊感恩會前受訪，針對他女兒蘇巧純被藍營民代質疑是父親關係才能標到案一事，蘇說，希望大家都能夠鼓勵年輕人，讓台灣各行各業都能夠很好，政治的攻擊、抹黑就到此為止。

▲行政院長蘇貞昌表示，希望外界對他女兒的攻擊、抹黑到此為止。（圖／記者鄧木卿攝）

蘇貞昌表示，巧純台大畢業以後，到美國紐約大學學習最先進互動科技，回來後跟志趣相同的年輕人一起組公司工作超過10年，這10年剛好他沒有擔任公職，她的努力也在業界得到肯定，同時在國內外一再得獎，像上禮拜就得到有博物館界的奧斯卡之稱的大獎，這是一個年輕人，跟台灣很多年輕人一樣，很不簡單。

他接著說，現在因為政治的關係，卻被扭曲抹黑攻擊到整個家人，女兒自己覺得不行，她也決定往後在他擔任公職期間，就不投標任何層級的政府標案，他希望大家都能夠鼓勵年輕人，讓台灣各行各業都能夠很好，政治的攻擊、抹黑就到此為止。

至於3倍券發放情形，蘇貞昌說，從昨天到現在已經超過3百萬人拿到3倍券，而且各方也都加碼、好刺激，3倍券到年底都有效，如果不急著用，不必急著領，他特別感謝超商和郵局的同仁，大家都這麼辛苦幫忙，使得各地領取越來越順，領得都很快，所以並沒有亂的問題。

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