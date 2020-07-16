國發會：蔡英文任內國人GDP可望超過3萬美金　經濟成長率最高3.4%





▲總統蔡英文。（圖／資料照）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院會16日通過國家發展委員會擬具的「國家發展計畫110至113年（草案）」，將由行政院分行各機關積極推動辦理。國發會訂定未來4年的經濟成長率為2.6％至3.4％，人均GDP有望達3萬美元。

國發會表示，考量未來4年經濟成長仍潛存高度不確定性，有必要強化政策作為，積極培育成長新動能，另為展現政府施政績效，該會訂定未來四年(110至113年)經濟成長率平均2.6％至3.4％、失業率平均3.5％至3.8％，以及核心消費者物價指數上漲率平均1.0％至1.5％的總體經濟目標。

此外，過去4年台灣經濟成長率平均是2.6％，將以此作為起跳點、低標，往上加碼，透過大家持續努力，未來4年持續表現良好，在總統任內應該每人GDP可以超過3萬美金。

行政院長蘇貞昌表示，國家發展計畫是台灣未來4年的整體發展目標及策略重要綱領，也是具體落實蔡總統政見與行政院重要施政的指引。過去台灣經濟發展過度倚賴中國大陸，蔡總統上任以來，打造經濟發展新模式，優化產業投資環境，推動產業創新及能源轉型，打造數位國家，讓台灣經濟走出停滯逐年成長，並大力推動長照2.0與育兒政策，全面照顧弱勢，讓國人安居樂業。

蘇貞昌指出，國際局勢變化快速，對台灣是挑戰、也是機會，國家發展計畫秉持「穩定中追求成長、變局中把握先機」理念，除規劃發展具戰略性的產業，使台灣在全球產業鏈中扮演關鍵性角色外，並兼顧對重要民生物資、糧食、能源等的供應安全超前部署，達到自給自足的目標。此外，也要持續落實防疫新生活、大力振興經濟，請各部會務必全力推動。

蘇貞昌強調，下週他要聽取110年度總預算案、紓困案與前瞻基礎建設預算籌編情形，請各部會再行盤點，本於國家發展計畫所訂內容，確實檢討施政優先性、合理性及必要性，完成整體財務規劃，落實當前紓困、振興及強化國家前瞻發展等工作。

另外，國發會也指出，未來4年的國家發展策略，在「啟動經濟發展新模式2.0」、「營造全齡照顧的幸福社會」、「塑造均衡發展的樂活家園」及「創造世代安居的對外關係」四大政策主軸下落實推動，包括積極打造六大核心戰略產業、持續推動產業創新優化轉型、優化台灣創業生態系、打造數位國家智慧島嶼、打造2030雙語國家、培力新世代優質人力、優化創新金融產業、健全永續財政結構、完善長照服務體系、強化幼兒托育服務、解決青年低薪與投資青年、落實居住正義、深耕文化底蘊與文化力、提升體育運動發展、強化前瞻基礎建設計畫等各項措施。