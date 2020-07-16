強化公務員「私人因素」赴港內控　陸委會：盡提醒職責

▲陸委會將研擬公務人員赴港注意事項，提供給公家機關。（圖／CFP）

記者陳政錄／台北報導

因應「港版國安法」，陸委會今天公布8項作為，彰顯蔡政府對北京當局、對香港議題的態度，內容包括「強化赴港澳通報機制，加強公務員赴港澳安全宣導」，在當前通報機制的基礎上，研擬注意事項送中央、地方各公家機關，公務員如屬私人事由（例如旅遊、探訪親友等），亦提醒各級機關宜進行內控，加強管理。

有記者提問，若按上述規定，是否公務員與家人前往香港迪士尼，也在「加強內控」的範圍。陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，由於從現行條文來看，港版國安法可以說是無所不包，不論私人、公務領域，都有可能涉及，「提醒是陸委會的職責。」

▲陸委會主委陳明通16日主持記者會，對港版國安法之政府立場與因應進行說明。（圖／記者陳政錄攝）

邱垂正表示，因應港版國安法，政府將制定相關規範來提醒中央和地方政府，赴港人員應注意人身安全，以及公務人員資訊保護，也請各機關赴港前與陸委會保持聯繫，避免可能遭遇的風險。

在強化赴港澳通報機制，加強公務員赴港澳安全宣導上，陸委會表示，有關我公務員赴港澳安全事宜，目前已有「行政院及所屬各機關公務人員因公赴香港澳門通報作業要點」。針對公務事由赴港澳者，本會除請各機關強化赴港澳通報機制外，並擬具注意事項送中央、地方各機關，如屬私人事由（例如旅遊、探訪親友等），亦提醒各級機關宜進行內控，加強管理。

另對於我方駐港機構，未來如何應處，陸委會主委陳明通說，我駐港機構是經過雙方換文同意後，依相關規範促進台港間的經濟、文化、社會等方面交流，香港方面應依照協議保障駐港機構不受任何政治干擾。他說，目前駐港機構尚未受到威脅或騷擾，但我方必須表達嚴正立場和態度，至於是否採取反制措施，「我暫時保留。」

陳明通說，駐港機構會留守到最後一刻，並研擬各項因應做法，另對於陸方近年強加的政治條件，不批准陸委會香港辦事處處長赴港工作簽證，本會在此表達抗議，「我們是深深不以為然。」

陸委會16日發布的8項措施，包括隨時密注情勢並發布警示，提醒國人赴陸港澳風險；強化赴港澳通報機制，加強公務員赴港澳安全宣導；完善「台港服務交流辦公室」，具體行動關照港人；研議爭取香港優秀企業、人才，壯大台灣發展量能；保持與各國聯繫合作，守護民主之戰略互助；籲相關方面應共同維繫台港正常交流，保障我民眾及駐港機構權益；強化管理涉陸之港澳人士及資金來台，升級國安應處；認清「一國兩制」包藏禍心，團結抵制中共政治圖謀。

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▼陸委會副主委兼發言人邱垂正16日回應時事議題。（圖／記者陳政錄攝）