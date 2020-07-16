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嚴控涉陸港澳人士、資金來台　陸委會8措施因應「港版國安法」

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▲▼陸委會主委陳明通16日主持記者會，對港版國安法之政府立場與因應進行說明。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會主委陳明通16日主持記者會，對港版國安法之政府立場與因應進行說明。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

北京通過「港版國安法」並上路實施後，美國總統川普14日簽署《香港自治法》，中止對港特殊待遇。對此，陸委會亦於今日下午召開記者會，發布8項因應措施，表達蔡政府立場，內容包括強化管理涉陸之港澳人士及資金來台，升級國安應處，以及完善「台港服務交流辦公室」機制、加強公務員赴港澳安全宣導等。

陸委會主委陳明通16日下午主持召開記者會，他表示，中共制定「香港特別行政區維護國家安全法」（簡稱「港版國安法」），罔顧港人自由權利，引發國際嚴重關切，美國、英國、加拿大、澳大利亞等國，皆擬定相關對應與抵制政策。台灣作為亞洲民主國家之前鋒，秉持自由民主精神、堅守普世人權，持續關注香港情勢，給予港人人道援助，並擬定相關應處措施。

▲陸委會台港交流辦公室揭牌。（圖／記者林敬旻攝）

▲陸委會台港服務交流辦公室日前揭牌成立。（圖／記者林敬旻攝）

針對港版國安法，陸委會公布政府將推動8項因應作為，包括隨時密注情勢並發布警示，提醒國人赴陸港澳風險；強化赴港澳通報機制，加強公務員赴港澳安全宣導；完善「台港服務交流辦公室」，具體行動關照港人；研議爭取香港優秀企業、人才，壯大台灣發展量能；保持與各國聯繫合作，守護民主之戰略互助；籲相關方面應共同維繫台港正常交流，保障我民眾及駐港機構權益；強化管理涉陸之港澳人士及資金來台，升級國安應處；認清「一國兩制」包藏禍心，團結抵制中共政治圖謀。

在強化對港澳資金、人士來台管控上，陳明通說，鑒於「港版國安法」的實施對香港高度自治及法治的嚴重侵害，加以中共不斷透過各種手段加強對港澳的滲透及掌控，政府已針對涉陸因素高的港澳人士及資金來台強化管理，修訂相關規定，以維國家安全及人民權益。未來亦將持續通盤審酌香港與兩岸情勢、中共與港府作為、主要國家政策等因素，檢視調整台港交流秩序與規範，動態強化國安因應作為。

▲▼2020,香港七一衝突。（圖／路透）

▲港版國安法通過後，香港發生七一衝突。（圖／路透）

另於台灣民眾赴港澳方面，陸委會除針對公務事由赴港澳者，請各機關強化赴港澳通報機制外，並擬具注意事項送中央、地方各機關外，值得注意的是，若台人赴港澳屬私人事由（例如旅遊、探訪親友等），陸委會亦會提醒各級機關宜進行內控，加強管理。

陳明通說，中共將所有國安法律作為鞏固一黨專政、對內箝制、對外擴張的工具，2015 年中國大陸的國家安全法如此，現今之「港版國安法」亦然。根據本會及相關機構民調顯示，絕大多數民眾不認同中共制定「港版國安法」，認為侵害香港民主自由及司法獨立，破壞香港「一國兩制」。

他指出，「面對中共惡法來襲，我們應更珍惜得來不易的民主生活，並保有憂患意識，致力維護國家主權與安全。台灣堅守普世人權價值，與全球民主國家站在同一陣營，亦盼所有愛好自由與和平的國家，攜手聲援追求自由民主的港人，並守護亞太區域之安全、和平與穩定。」

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