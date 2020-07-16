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調節免疫力、抗冠狀病毒！紫錐菊新品種「台中一號」搶攻9成保健市場

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▲▼台中區農業改良場成功育成國內第一個紫錐菊新品種「台中1號」。（圖／台中區農業改良場提供）

▲台中區農業改良場成功育成國內第一個紫錐菊新品種「台中1號」。（圖／台中區農業改良場提供）

記者許展溢／台北報導

台中區農業改良場今（16日）宣布歷經8年研發，成功育成國內第一個紫錐菊新品種「台中1號」，發現萃取物具有同時可滅殺腺病毒及腸病毒功效，相較國外品種，主要成分總咖啡酸衍生物含量高出6.1%，預估品種及技術順利移轉後，將可補足國產紫錐菊供應鏈缺口，1年後搶佔9成保健原料市場。

台中場場長李紅曦表示，紫錐菊在歐美保健市場已有上百年，市場規模全球有好幾億美金，保健效果在許多生物醫學報導都指出，能調節免疫力和抗病毒，如腸病毒、冠狀病毒等，各界關心對新冠肺炎是否也有功效，台大醫院正在試驗中，初步觀察是有一點效用。

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▲▼台中區農業改良場成功育成國內第一個紫錐菊新品種「台中1號」。（圖／台中區農業改良場提供）

▲▼李紅曦表示，紫錐菊在歐美保健市場已有上百年，市場規模全球有好幾億美金。（圖／台中區農業改良場提供）

▲▼台中區農業改良場成功育成國內第一個紫錐菊新品種「台中1號」。（圖／台中區農業改良場提供）

台中場說明，目前與台大兒童醫院合作，由100多種的中草藥及保健作物中，發現紫錐菊萃取物具有同時可滅殺腺病毒及腸病毒的功效，抗病毒機制探討及中華民國專利取得均已完成。李紅曦說，紫錐菊有很好效果，20年前台中從加拿大引進台灣進行評估，過去十年從植株栽培到萃取方法等過程，進行相關研究，至今已研發6項技術並移轉10家廠商，另協助技轉廠商與農民契作，成功建立國產紫錐菊產業供應鏈雛形。

不過，李紅曦指出，紫錐菊原生是來自北美洲中西部溫帶作物， 台灣屬於熱帶、亞熱帶，生育情況不整齊，產量不一致，成國產缺口，因此引進新品種花8年時間，育成我國首個新品種台中一號，跟現有品種差異是，耐旱，植株高度、花莖數跟花朵大小，都優於市售品種2至4成，可作為生技產品主要成分。

▲▼台中區農業改良場成功育成國內第一個紫錐菊新品種「台中1號」。（圖／台中區農業改良場提供）

▲▼李紅曦說，台中一號優點耐旱，植株高度、花莖數優於市售品種2至4成。（圖／台中區農業改良場提供）

▲▼台中區農業改良場成功育成國內第一個紫錐菊新品種「台中1號」。（圖／台中區農業改良場提供）

台中場進一步表示，紫錐菊新品種「台中1號」每公頃乾物產量增加75%可達2700公斤，其機能成分總咖啡酸衍生物也較市售品種增加6.1%，極適合花茶及萃取生技業使用。未來紫錐菊「台中1號」移轉案，將提供生產及繁殖技術，以確保業者穩定供應在地優質保健原料，1年後搶佔9成市場。

李紅曦強調，紫錐菊可提高免疫力和有效抗上呼吸道病毒，以國人每年消費感冒糖漿2億支估判，紫錐菊產品扮演的保健角色及市場展望相當可觀，目前國內紫錐菊產業年產值估計約3至4千萬元，未來健全發展成長空間會是10倍以上。

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