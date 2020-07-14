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金門牛結節疹今再新增　農委會撲殺2場5頭牛隻

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▲▼ 金門發生首例牛結節疹，嘉義縣牛場疫訪正常 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲金門今日再新增1例牛結節疹案例。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者崔至雲／台北報導

農委會牛結節疹緊急應變小組表示，截至今（14日）金門已累計完成牛場之疫情訪視478場，金門畜試所今雖無新增案例，但周邊場新增1場1頭，撲殺2場5頭，累計案例場39場，已完成撲殺90頭並進行焚化銷毀。為避免蚊蠅及壁蝨等病媒將疫病傳至其他牧場或台灣、澎湖及馬祖等金門以外地區，農委會協調交通部加強船舶航空器殺蟲。

農委會表示，將持續協調金門縣政府對案例場疑似罹病牛隻進行人道撲殺，並加強4個陽性鄕鎮牧場周邊及料羅港區病媒殺滅及消毒工作，且今已再委請農科院派員前往協助採樣及疫情調查。同時已責請金門以外其他縣市動物防疫機關啟動轄內養牛場之疫情訪視，目前並無疑似案例。且持續透過產業團體及群組加強宣導牛結節疹預防及控制資訊，籲請各地酪農及肉牛飼養農友，自主落實畜牧場人、車（含運輸車、飼料車、化製車及訪客車輛等）門禁管制、場區定期清潔消毒等生物安全措施，特別是防蚊蠅等病媒的防治措施(如病媒原清除、加設捕蚊燈等)，維護牛隻健康及財產安全，共同防堵牛結節疹蔓延。

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農委會強調，牛結節疹非人畜共通傳染病，將持續透過牧場訪視、屠宰場屠前屠後檢查等層層機制，為民眾食用肉品安全做好把關。農委會也呼籲，國內養牛業者加強場內各項生物安全措施，保持環境清潔，吊掛捕蚊設備，同時每日檢查牛隻健康情形，若發現疑似案例，應立即通報所在地動物防疫機關及配合防疫處置工作，共同維護產業安全。

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