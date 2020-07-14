　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

百萬人狂點塞爆網站！農遊券官網卡死「瘋狂轉圈圈」　網崩潰洗版：卡5小時

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼百萬人湧農遊券網站大爆滿 旅遊達人：轉到我懷疑人生。（圖／農委會）

▲行政院農委會推出優惠活動，發放500萬張250元農遊券。（圖／農委會臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

為配合政府「振興三倍券」刺激消費，行政院農委會祭出優惠活動，發放500萬張250元的農遊券，第一階段僅165萬人登記，因此14日抽籤全部有獎，導致百萬人湧入網站查詢，造成農委會官網塞爆「瘋狂轉圈圈」。對此，農委會表示，已經有緊急擴充硬體改善，後續網站就會變得比較順了。

知名旅遊部落客「布萊N 食宿人生」14日表示，他終於收到了簡訊通知「抽中農遊券」，想說點進活動網站查詢看看，不料「那個網站轉轉轉轉轉，轉到我懷疑人生」，讓他非常傻眼「這麼爛的網站，有沒有要認真辦活動的意思」、「農遊慢活從上網開始，工程師上工嚕。」

請繼續往下閱讀...

文章分享後，引發網友熱烈討論，有人說「慢到傻眼，耐心等，會給您一個擁有亂碼的網頁畫面」、「還以為是過年再買台鐵票」、「完全進不去」、「轉到天荒地老」、「我已經領到了，要轉久一點，真的很久」、「我下午1點到6點都進不去，悲劇」。記者14日晚間10時實測，發現網站仍進不去，會跑出一個亂碼頁面。

▲▼百萬人湧農遊券網站大爆滿 旅遊達人：轉到我懷疑人生。（圖／農委會網站）

▲農委會抽籤結果公佈後，活動網站被網友擠爆「瘋狂轉圈圈」。（圖／農委會網站）

據悉，農委會發放500萬張250元農遊券，7月9日至18日開放登記抽籤，目前第一梯次登記抽籤已經結束，第二梯次抽籤由14日0時開始，直到18日23時59分止。農遊券使用日期則與三倍券一樣，從7月15日開始直到12月31日結束。

根據《聯合新聞網》報導，由於第一階段僅165萬人登記，因此14日抽籤全部有獎，導致百萬人湧入網站查詢，造成農委會官網塞爆，農委會已經有緊急擴充硬體改善，第二階段還有335萬個名額，民眾可以踴躍參加。

ET快訊
羽球國手撿屍人妻性侵…人夫熟睡泛綠光「還幫找褲子」　下場出爐
「我會詛咒你們」男天橋淋汽油自焚　手機留遺書…母拒探視原因曝
高中19人國道飆135km衝墾丁！她車禍噴飛命危　友：失控了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

百萬人狂點塞爆網站！農遊券官網卡死「瘋狂轉圈圈」　網崩潰洗版：卡5小時

從宅配健康到社區照顧！　衛促會「公衛柑仔店」重現半世紀前暖故事

異起讓愛沒有距離　伊甸身障青年挑戰異人館服務員

深澳小卷、白帶魚在水幕跳躍　新北市邀光雕團隊設計再推「3倍爽」

漢來湯包插旗百貨美食街　創年營收6億業績！等於1家海港城

親手抱骨灰罈！高秉涵為了一句承諾　20年來送百位老兵回鄉

長達1公尺！「台灣大蚯蚓」灰色身體超多節　中西部山區超常見

家樂福崇德店熄燈！家電類「最低38折」全面下殺出清

不用轉車只要10元　台中豐原客運15日起高鐵台中站直達八仙山

新冠肺炎成「新常態」　美教授在台大公衛坦言：學生回歸校園是大挑戰

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

開車最高境界！她開隱形車練習 倒車轉「空氣方向盤」入庫網笑翻

嗩吶驚豔詮釋「Alan Walker經典」　鄧紫棋.郎朗.周震南台下嗨翻了！

長江豪雨不斷！鄱陽湖水位暴漲　破萬房屋倒塌習近平：形勢嚴峻

梁敏婷現身節目當「通告咖」　曝和馬俊麟狀況：對他盡量信任

超扯外送員電梯開杯蓋「偷喝飲料」 監視器畫面曝...網友怒撻伐：超噁

百萬人狂點塞爆網站！農遊券官網卡死「瘋狂轉圈圈」　網崩潰洗版：卡5小時

從宅配健康到社區照顧！　衛促會「公衛柑仔店」重現半世紀前暖故事

異起讓愛沒有距離　伊甸身障青年挑戰異人館服務員

深澳小卷、白帶魚在水幕跳躍　新北市邀光雕團隊設計再推「3倍爽」

漢來湯包插旗百貨美食街　創年營收6億業績！等於1家海港城

親手抱骨灰罈！高秉涵為了一句承諾　20年來送百位老兵回鄉

長達1公尺！「台灣大蚯蚓」灰色身體超多節　中西部山區超常見

家樂福崇德店熄燈！家電類「最低38折」全面下殺出清

不用轉車只要10元　台中豐原客運15日起高鐵台中站直達八仙山

新冠肺炎成「新常態」　美教授在台大公衛坦言：學生回歸校園是大挑戰

萌弟「硬塞紙箱」不走！　她見相似景象秒笑：都是小屁孩

中職／兄弟封王投手很關鍵　佛斯特：全員都有功勞

彰化15歲少年「跪破膝蓋」CPR救回昏迷女！揭過去父猝逝悲劇原因

中職／失敗成就兄弟鐵牛棚　中生代帶領很關鍵

中職／不敗金身成封王關鍵　黃恩賜不居功「球隊更重要」

全球第一部疫情封城愛情寫實劇　「冒健康風險」多體位激戰畫面上熱搜⋯演員發聲了

戀愛手遊《戀與製作人》推出動畫版！網瘋求：霸氣總裁露6塊腹肌

聽到喇叭聲就起崩！台南男「鐮刀追殺」騎士…他用辣椒水反擊

中職／噴香檳噴到抽筋　詹子賢：低潮最勇敢往上爬

英國將派遣「伊莉莎白號」航母重返亞洲　遏制中國日益高傲

生活熱門新聞

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

名設計師兒車禍　旅平險意外險都拒賠

和女友約會「沒幹嘛噴5000」明細曝光

復興空難解密　機長關鍵錯誤指令曝光

客人給1星！台中阿財米糕「100種神回」

女友常搞曖昧！他醞釀2年用「滷肉飯」報復　

熱帶性低氣壓家門口生成了！

「吳夢夢回頭率高嗎？」　本尊親回：0%

家樂福崇德店熄燈！家電全面下殺出清　最低38折起

南投「火龍果1袋100自己拿」結局驚呆

12星座是「虐人or被虐型」…血淋淋大公開！雙魚網友哭了

萊爾富「1萬盒夢幻特殊色」將登場！

熱帶低壓不排除明登陸！2地區整天有雨　

畢旅合照多2人！「無臉藍衣男」躲在背後

更多熱門

相關新聞

牛結節疹再新增　農委會撲殺金門2牛場

牛結節疹再新增　農委會撲殺金門2牛場

農委會牛結節疹緊急應變小組表示，截至今（14日）金門已累計完成牛場之疫情訪視478場，金門畜試所今雖無新增案例，但周邊場新增1場1頭，撲殺2場5頭，累計案例場39場，已完成撲殺90頭並進行焚化銷毀。為避免蚊蠅及壁蝨等病媒將疫病傳至其他牧場或台灣、澎湖及馬祖等金門以外地區，農委會協調交通部加強船舶航空器殺蟲。

農遊券首波「165.5萬人」登記　人人有獎

農遊券首波「165.5萬人」登記　人人有獎

「肥料2.0」上路　農民現領、每包補助40元

「肥料2.0」上路　農民現領、每包補助40元

農委會：不會砍樹種電、滅漁發電　綠能推動嚴格把關

農委會：不會砍樹種電、滅漁發電　綠能推動嚴格把關

專家揭「牛結節疹」入侵本島機率

專家揭「牛結節疹」入侵本島機率

關鍵字：

農委會農遊券

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

熊貓外送員偷喝飲料！熟練「以口就杯」全都錄

世新校花什麼都沒穿「私密床上照」外洩！豐滿形狀全露

名設計師兒車禍　旅平險意外險都拒賠

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

5健身男性騷女教練：重訓後性慾較強

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

和女友約會「沒幹嘛噴5000」明細曝光

藍心湄「穿名牌假貨錄影」還被公關抓包

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

國3自撞驚悚瞬間曝光！轎車炸火光…熱褲女從車窗飛出

更多

最夯影音

更多
男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性
林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面