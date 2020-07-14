百萬人狂點塞爆網站！農遊券官網卡死「瘋狂轉圈圈」　網崩潰洗版：卡5小時

▲行政院農委會推出優惠活動，發放500萬張250元農遊券。（圖／農委會臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

為配合政府「振興三倍券」刺激消費，行政院農委會祭出優惠活動，發放500萬張250元的農遊券，第一階段僅165萬人登記，因此14日抽籤全部有獎，導致百萬人湧入網站查詢，造成農委會官網塞爆「瘋狂轉圈圈」。對此，農委會表示，已經有緊急擴充硬體改善，後續網站就會變得比較順了。

知名旅遊部落客「布萊N 食宿人生」14日表示，他終於收到了簡訊通知「抽中農遊券」，想說點進活動網站查詢看看，不料「那個網站轉轉轉轉轉，轉到我懷疑人生」，讓他非常傻眼「這麼爛的網站，有沒有要認真辦活動的意思」、「農遊慢活從上網開始，工程師上工嚕。」

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文章分享後，引發網友熱烈討論，有人說「慢到傻眼，耐心等，會給您一個擁有亂碼的網頁畫面」、「還以為是過年再買台鐵票」、「完全進不去」、「轉到天荒地老」、「我已經領到了，要轉久一點，真的很久」、「我下午1點到6點都進不去，悲劇」。記者14日晚間10時實測，發現網站仍進不去，會跑出一個亂碼頁面。

▲農委會抽籤結果公佈後，活動網站被網友擠爆「瘋狂轉圈圈」。（圖／農委會網站）

據悉，農委會發放500萬張250元農遊券，7月9日至18日開放登記抽籤，目前第一梯次登記抽籤已經結束，第二梯次抽籤由14日0時開始，直到18日23時59分止。農遊券使用日期則與三倍券一樣，從7月15日開始直到12月31日結束。

根據《聯合新聞網》報導，由於第一階段僅165萬人登記，因此14日抽籤全部有獎，導致百萬人湧入網站查詢，造成農委會官網塞爆，農委會已經有緊急擴充硬體改善，第二階段還有335萬個名額，民眾可以踴躍參加。