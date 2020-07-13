病媒蚊每天可藉風飛30公里！專家最怕「牛結節疹」因中間跳板入侵本島

▲金門計撲殺82頭牛，還有20場疑似案例。（圖／記者林民揚翻攝）

記者許展溢／台北報導

金門牛結節疹疫情疑似擴大，緊急應變小組今（13日）下午召開疫情現況和防疫處置作為記者會表示，將進口1萬劑疫苗，針對金門所有牛隻施打，防止病毒擴散。中興大學獸疫系教授莊士德表示，根據過去牛流行熱報告，病媒蚊每天可藉由風飛30公里。農委會副主委黃金城表示，要直接飛來台灣機率低，最怕有「中間跳板」。

莊士德表示，台灣過去幾年牛流行熱主要病媒蚊以糠蚊、刺蠅和壁蝨為主，台灣都有，2016年有報告指出，每週擴散速度是7.3公里。另外，也可以藉由風速，每天飛30公里，只要是會吸血的病媒蚊都會傳染。以上病媒蚊是傳播牛結節診很重要因素，因重量非常輕，很有可能飛越台灣海峽，因此防止病媒蚊因船運、貨運和飛機等進入本島是很重要的一點，短時間必須盡快在金門有效撲滅，並在黃金期約1週施打疫苗，潛伏期最長可達28天。

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▲▼莊士德（上）表示，病媒蚊可藉由風飛30公里。黃金城（下）說，最怕蚊蠅躲在船隻到本島。（圖／翻攝自Facebook／行政院農業委員會）



莊士德認為，金門預計陸續會有案例發病，且有些案例有可能是溫和性感染，不會有症狀、病變，以金門這次爆發，是一批病媒蚊飛過去，根據病變已發生1、2週左右，7月6日通報，推估2星期前就有。

農委會副主委黃金城說，1萬劑疫苗只會在金門施打，本島不打主要是沒有疫情，而蚊蠅會吸血，飛越能力約30公里左右，但金門跟台灣距離遠大於100多公里，直接飛機率很低，除非風很強，最怕中間跳板，如病媒蚊躲在船隻，到台灣再飛出來，不過，目前看起來還有距離，將啟動全國監視，讓各縣市防疫所到全台各養牛場，看有無可能性，假設安全就沒必要啟動疫苗施打。

▲金門牛結節疹疫情可能持續擴大。（圖／記者林名揚翻攝）

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