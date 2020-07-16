倒數18小時！柯建銘酸江啟臣：誰能超越「國民黨新共主」侯友宜？

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會本週排定處理監察院人事同意權案，由於國民黨團占領議場主席台，導致審查會無法進行，民進黨團預計在17日進行監察院人事同意權案投票。民進黨團總召柯建銘16日下午表示，在最後關鍵的18小時，國民黨唯有黨主席江啟臣與立院黨團總召林為洲能夠超越新北市長侯友宜，成為國民黨的新共主。

立法院臨時會14日審查監察院長被提名人陳菊，藍綠黨團皆發起甲級動員應戰，國民黨團發動佔領議場主席台，導致陳菊無法在表定時間上台接受詢問，陳菊也於接近中午在民進黨立委的護送下順利離開立法院。此後，由於國民黨立委持續佔領主席台，議場設備也遭到破壞，審查會因而無法依原定議程進行。

▲民進黨總召柯建銘（圖／記者屠惠剛攝）



柯建銘16日下午表示，國民黨以佔領議場，破壞公物的方式杯葛本次監察委員同意權行使，已經超過三天，然而對外的訴求非但得不到社會的共鳴，反而讓「助理打立委」、「言語性騷擾」等議題成為焦點，「這對整個國民黨，乃至於江啟臣、林為洲，情何以堪」。

柯建銘指出，整個國民黨已經失去了論述的能力，淪為漂浮在「韓流」與「深藍」之上的民粹義和團，以本次杯葛同意權行使來說，非但一開始攻擊陳菊的理由毫無立論基礎，議事抗爭更是淪為幫派械鬥，明明正常的立委職權行使才能凸顯抗爭訴求，卻棄而不用，可說是「師出無名、徒有匹夫之勇」，質疑這要如何讓國民黨重生。

▲新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）



柯建銘說，距離17日的投票還有18小時，現在對於江啟臣與林為洲而言，是決定兩位能否超越侯友宜的機會，更是決定兩位偉大政治家歷史定位的關鍵時刻。如今之計，唯有擺脫國民黨傳統束縛，停止這一次無意義的議事對抗，勇敢與民進黨站在一起，加入廢除考監修憲的行列，這才是國民黨能否浴火重生的機會。

柯建銘也引用德國哲學家尼采名言，「與怪物（深藍）戰鬥的人，應小心不要變成怪物（深藍）」，表示江啟臣與林為洲皆被視為帶領國民黨改革的英雄人物，而在最後12小時的決斷，關乎著兩位能否駕馭國民黨這隻巨獸往正確的方向前進，還是被拖進巨獸潛藏的黑暗深淵，希望兩人能夠深思。

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