民進黨：林為洲承認陳菊在監察院沒有任何案子

▲民進黨指出，林為洲承認陳菊在監察院沒有任何案子。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨16日下午在臉書指出，國民黨立法院黨團總召林為洲15日在電視節目中，承認總統府秘書長陳菊，並沒有任何案子在監察院。

民進黨指出，連日來，國民黨不斷誣指陳菊在過去擔任高雄市長任內，有弊案遭監察院調查，近乎人格抹殺的抹黑行為，民進黨及陳菊辦公室多次為此說明過，但國民黨仍執迷不悔地繼續造謠抹黑，假借退回監委提名名單，用暴力手段霸佔議場，阻礙監委人事同意權審查。

民進黨表示，真相終會大白，林為洲在15日的電視節目上，被主持人問到「你們今天到底為什麼而打？有人說你們搞錯戰場練錯兵，為何而打，誰贏了呢？為什麼立法委員為民喉舌，為什麼到最後不動口？而是動拳頭？」林為洲在回答中提到，「不過我剛剛已經有聽到蔡易餘同事講到，說『陳菊在監察院裡面並沒有任何一件案子』，『完全正確』。」

民進黨表示，這代表林為洲承認，陳菊個人並沒有任何案子在監察院，而國民黨明知故犯，以莫須有的罪名來抹黑陳菊，甚至是人格的抹殺，「在此，我們要求國民黨即刻為抹黑及無理佔領議場的行為，向陳菊和國人道歉，並退出議場，讓監委人事同意權案回復正常進行。」